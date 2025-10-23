Magyar állampolgárokat vettek őrizetbe kémkedés gyanújával Bosznia-Hercegovinában

kémkedés;Bosznia-Hercegovina;őrizetbe vétel;

A hatóságok vizsgálják, hogy a két férfi törvényesen vagy illegálisan lépett-e be az országba, és miért utazott oda.

Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek két magyar állampolgárt Bosznia-Hercegovinában – erősítette meg a boszniai rendőrség csütörtökön.

A két férfit a kelet-boszniai Tuzlában fogták el, miután olyan bejelentés érkezett egy helyi lakostól, hogy gyanúsan viselkedő személyeket látott.

A rendőrség átadta a férfiakat a külföldiekkel foglalkozó szolgálatnak, bosznia-hercegovinai tartózkodásuk okait a Tájékoztatási-biztonsági Ügynökség is vizsgálja.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 73 éves G. B. és a 63 éves J. G. azt mondta, hogy október 20-án lépett be Bosznia-Hercegovinába. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy törvényesen vagy illegálisan léptek-e be az országba, és miért utaztak oda.

Az állami nyomozóhivatal (SIPA) szóvivője megerősítette, hogy elfogtak két magyar állampolgárt, és az ügynökség nyomozást indított.

Mint arra a hvg.hu felhívja a figyelmet, egy boszniai hírportál, a Klix azt írja, hogy az idősebb letartóztatott magyar férfi 1975 és 1979 között hivatásos katonaként szolgált a Magyar Néphadseregben, utána pedig a Belügyminisztérium III/IV. Csoportfőnökségén szolgált a katonai elhárításnál, majd a III/II. Csoportfőnökségen a kémelhárításnál. A rendszerváltás után a magyar polgári hírszerzőszervnél, az Információs Hivatalnál dolgozott több beosztásban, majd független biztonsági tanácsadóként helyezkedett el. Jelenleg egy biztonsági tanácsadó cég és egy magánnyomozó iroda tulajdonosa.