Pincébe menekült civileket öltek meg orosz katonák Donyeckben

Orosz katonák legalább négy civilt lőttek meg, ketten életüket is vesztették, miközben pincékben húzódtak meg az ukrán Zvanivka faluban, Donyeck megyében – írja a The Kyiv Independent a megyei ügyészség október 23-i jelentése alapján. A hatóságok szerint az incidens október 20-án történt, amikor orosz katonai egységek hatoltak be a faluba, hogy információkat szerezzenek az ukrán állásokról.
– A gépfegyveres katonák beléptek a pincébe, ahol egy 62 éves férj és egy 57 éves feleség rejtőzködött felnőtt fiukkal. Miután először elmentek, mert nem jutottak hozzá semmilyen információhoz, az egyik katona visszatért és tüzet nyitott rájuk, végzett a családfővel és fiával, az özvegyet pedig súlyosan megsebesítette.Óvodát ért orosz dróntámadás Harkivban
A család kisebbik, 30 éves fia egy szomszéd pincéjében húzódott meg, amikora rálelt édesanyjára. A fiút is meglőtték, állkapcson találták, de segítséget kért, utána pedig feljelentést tett háborús bűncselekmények miatt.Több mint 400 drónnal és rakétával támadták az oroszok szerda hajnalban UkrajnátEgyre gyakoribbak Belgorodban az áramszünetek az ukrán dróntámadások miatt