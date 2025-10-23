Pincébe menekült civileket öltek meg orosz katonák Donyeckben

Ukrajna;civil áldozatok;géppisztoly;orosz támadás;Donyeck megye;

2025-10-23 19:41:00 CEST

Egy család rejtőzött a frontvonaltól három kilométerre lévő Zvanivka faluban. A házaspár kisebbik fia talált rá az áldozatokra, és tett feljelentést háborús bűncselekmények miatt.

Orosz katonák legalább négy civilt lőttek meg, ketten életüket is vesztették, miközben pincékben húzódtak meg az ukrán Zvanivka faluban, Donyeck megyében – írja a The Kyiv Independent a megyei ügyészség október 23-i jelentése alapján. A hatóságok szerint az incidens október 20-án történt, amikor orosz katonai egységek hatoltak be a faluba, hogy információkat szerezzenek az ukrán állásokról.

– A gépfegyveres katonák beléptek a pincébe, ahol egy 62 éves férj és egy 57 éves feleség rejtőzködött felnőtt fiukkal. Miután először elmentek, mert nem jutottak hozzá semmilyen információhoz, az egyik katona visszatért és tüzet nyitott rájuk, végzett a családfővel és fiával, az özvegyet pedig súlyosan megsebesítette.

A család kisebbik, 30 éves fia egy szomszéd pincéjében húzódott meg, amikora rálelt édesanyjára. A fiút is meglőtték, állkapcson találták, de segítséget kért, utána pedig feljelentést tett háborús bűncselekmények miatt.