A Fidesz leszavazta, hogy Dobrev Klára felszólaljon a parlamentben a DK által kezdeményezett gyermekvédelmi vitán

2025-10-20 19:20:00 CEST

A kormánypárti képviselők a Törvényalkotási Bizottság múlt heti ülésén, és a hétfői plenáris ülésen is leszavazták, hogy a DK elnöke, mint európai parlamenti képviselő részt vehessen a parlamenti vitanapon.

„Az Országgyűlés fideszes többsége kitiltotta Dobrev Klárát a DK által kezdeményezett gyermekvédelmi vitáról” – írta a párt hétfői közleményében.

A Demokratikus Koalíció parlamenti vitanapot kezdeményezett a gyermekvédelemről, „hogy a Fidesz ne tudjon elmenekülni a Szőlő utcát érintő kérdések elől”. Hogy Dobrev Klára is felszólalhasson ezen a vitanapon, a párt kezdeményezte, hogy legyen aznap uniós napirendi pont is, hogy a DK elnöke európai parlamenti képviselőkét részt vehessen rajta. Ezt a Fidesz a Törvényalkotási Bizottság múlt heti ülésén, és a mai plenáris ülésen is leszavazta – tudatta a párt.

Balla György fideszes frakcióigazgató és országgyűlési képviselő a Törvényalkotási Bizottság ülésén úgy fogalmazott: „Azt szerették volna, hogy Dobrev Klára, aki nem a magyar parlament tagja, hanem az Európai Parlament tagja, idejöhessen a magyar parlamentbe, és fröcsöghesse az ocsmány, tisztességtelen, aljas vádjaikat.”

A DK szerint a Fidesz azért szavazta le a múlt héten és ma is, hogy uniós napirendi pont is legyen a gyermekvédelmi vitanapon, hogy Dobrev Klára ne szólalhasson fel, és ne is kérdezhessen a Szőlő utca ügyében. „A DK képviselői akkor is szembesíteni fogják a fideszeseket a Szőlő utca ügyében folyó hazudozással, meg fogjuk kérdezni a Parlamentben, hogy ki Zsolti bácsi, és ki az a két magas rangú politikus, akiknek gyerekeket szállíthattak” – ígérte a párt.

A Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatója ellen már a 2000-es elején érkeztek olyan jelzések, hogy nem megfelelően bánik a rá bízott gyerekekkel. A 2010-es évek közepén pedig a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat akkori vezetője fordult a rendőrséghez, mivel több információ is érkezett azzal kapcsolatban, hogy Juhász Péter Pál és a szintén a gyermekvédelemben nevelkedett élettársa gyerekeket hálóz be, szökésben lévő lányokat bújtat.

Mint azt a 444 megírta, létre is jött egy találkozó, amelyen egy rendőr és a fent említett vezető mellett gyermekvédelmi gyámok, és egy budapesti gyermekotthon igazgatója is részt vettek. Ezen a civil ruhás rendőr azt mondta, tudnak a Juhász Péter Pál által elkövetett visszaélésekről, megfigyelés alatt tartják, de arra kérte a megjelenteket, hogy senkinek ne beszéljenek a gyanújukról, mert az veszélyeztetné a fedett nyomozás érdekeit. A rendőr nem jelentkezett többé, Juhász Péter Pál pedig egészen tavasszal történt letartóztatásáig dolgozott tovább a gyermekvédelemben. Holott szintén a 444 birtokába került dokumentumok szerint 2012-ben élettársával együtt ki is hallgatták egy kiskorú szexuális bántalmazása kapcsán, akit később a feltételezés szerint prostitúcióra kényszerítettek.