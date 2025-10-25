Az ellenzéknek nincs pénze buszokra és vonatutakra, ezen az október 23-án már a látszat sem érdekelte a Fideszt

Fidesz;ünnep;ellenzék;kommunikáció;október 23;választás 2026;Bőhm Kornél;

2025-10-25 05:50:00 CEST

A Tisza Pártnak úgy sikerült tömegrendezvényt csinálnia, hogy a többség maga állhatta az utazási költségeket.

Az Orbán-kormány 1956-os rendezvényén elsősorban a kampány- és pártüzenetek voltak a fókuszban – jelentette ki a Népszavának Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakember, a Propaganda című könyv szerzője.

Itt érdemes felidézni: korábban október 23. és a hozzá kapcsolódó rendezvények általában a Civil Összefogás Fórum (CÖF) nevével forrtak össze. Idén viszont sokkal hangsúlyosabbá vált maga a Fidesz, mint szervezőerő. Bőhm Kornél szerint nagyon érdekes elem volt az is, hogy a miniszterelnök a Békemenet résztvevőire fókuszált mint legitimációs erő. – A miniszterelnök az sugallta, mintha a vonulók érték volna el például az LMBTQ propaganda kiszorítását az oktatásból. Hosszasan sorolta, hogy milyen intézkedéseket köszönhetnek a résztvevőknek, úgy fogalmazott, mintha egy társadalmi erő kényszerítette volna ki az egyébként egyértelműen kormányzati döntéseket – fogalmazott.

A végtelen hosszú buszsorok, a regisztrálók számára ingyen DPK-reklámtermékek osztogatása is azt az érzetet erősítette, mintha egy pártrendezvényre érkeztek volna a résztvevők. – Itt mutatkozik meg igazán milyen erőforrásbeli különbségről van szó. Az ellenzéknek nincs kerete ingyenes vonatoztatásra, mindenhonnan érkező buszokra. Úgy vélem, erre a látszatra már nem adott a Fidesz. Hogy miért, azt nem tudni, lehet, már nem volt rá kapacitás. Az is előfordulhat, annyira a kampányon van a fókusz, hogy efféle aprósággal már nem érdemes törődniük – vélekedett a szakértő. A saját tábor szempontjából – folytatta Bőhm Kornél – eleve érdektelen, nekik ez csak kedvező – hiszen nincs gondjuk az útra –, míg a bizonytalanok esetén sem annyira eget rengető a buszok kérdése.

A „végeredmény” szempontjából ugyanakkor mégis van jelentősége, hiszen az összehasonlíthatóság tekintetében a Tisza Pártnak úgy sikerült tömegrendezvényt csinálnia, hogy a többség maga állhatta az utazási költségeket.

Még az Orbán-kormány szerint sem ez volt a legnagyobb

Az ünnepi beszédek időpontjában a Kossuth téri megemlékezésen – amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet – több mint 80 ezren, a Tisza Párt Hősök terén tartott rendezvényén pedig 45 ezren vettek részt – közölte pénteken a Rogán Antal-féle Kormányzati Tájékoztatási Központ mobiltelefonos cellainformációkra hivatkozva.

Más eredményre jutott Szabó Andrea szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóintézetének igazgatóhelyettese, aki arról írt, hogy a Békemeneten körülbelül 85–92 ezer ember vehetett részt, a Tisza rendezvényén viszont nagyjából kétszer annyian, 160–170 ezren.

A hivatalos kormányzati becslés azért is figyelemre méltó, mert a propaganda és maga Orbán is többször leszögezte: a csütörtöki volt minden idők legnagyobb Békemenete. Az első, 2012. januári Békemenet után – hívta fel a figyelmet a 24.hu – a Belügyminisztérium csaknem 400 ezer résztvevőről számolt be, de 440–460 ezres hallgatóságról adott ki közleményt a 2014. márciusi kormánypárti felvonulás után is.