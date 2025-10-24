Dobrev Klára: Azonnal vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját!

Nagy Feró;Kossuth-díj;visszavonás;Dobrev Klára;

2025-10-24 19:25:00 CEST

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a zenész méltatlanná vált az elismerésre a Szőlő utcai botrányról tett kijelentéseivel.

Azonnal vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját! – követeli Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, aki a Facebook-oldalán írt háborogva a Kossuth-díjas énekes, Nagy Feró kiszólásairól a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban.

Mint ismert, az intézmény, a Budapesti Javítóintézet exigazgatója, Juhász Péter Pál letartóztatásban van, emberkereskedelemmel gyanúsítják, amiért prostituáltként javítóintézetis lányokat futatott. Minden jel szerint lehettek kiskorú áldozatai is, ami Nagy Ferót nem tartotta vissza a következő kijelentéstől: – Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?

Dobrev Klára erre reagálva kezdeményezi is, hogy az énekestől vegyék el a Kossuth-díjat: – Elfogadhatatlan, hogy egy Kossuth-díjas művész annyit mondjon, hogy nem tud semmilyen botrányról, sőt mindenki csak jól járt. Nagy Feró méltatlanná vált a Kossuth-díjra. Ez szégyen. Aki így beszél az áldozatokról, az nem méltó sem a Kossuth-díjra, sem arra, hogy példaként állítsák bárki elé – jelezte a Demokratikus Koalíció elnöke.