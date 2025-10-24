BRFK: 2-2 embert vittek el a Békemenetről és a Nemzeti Menetről, valakinek a kertjében lezuhant egy drón

BRFK;október 23;rendőri intézkedés;békemenet;nemzeti menet;

2025-10-24 05:50:00 CEST

A rendőröknek három ember orvosi ellátásáról is kellett intézkedniük.

Egyaránt két ember ellen kellett intézkedniük a rendőröknek a fideszes Békemenet, illetve a Tisza Párt Nemzeti Menete alatt 2025. október 23-án, az 1956-os forradalom évfordulóján tartott megemlékezéseken – derül ki abból a válaszból, amelyet a Népszava kérdésére küldött a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztálya.

Ami a Békemenetet illeti, a tájékoztatás szerint csütörtökön 13 óra 15 perckor a Kossuth Lajos téren egy 42 éves indiai férfi és egy 51 éves magyar férfi egymástól függetlenül megzavarta a megemlékezést. Mindkettejüket a biztonsági szolgálat munkatársai kísérték ki, majd a rendőrök rendzavarás szabálysértés miatt előállították őket az V. kerületi rendőrkapitányságon. (Az egyik incidensbe helyszíni tudósítónk is beleütközött – a szerk.)

A Nemzeti Menet idején egy 55 éves magyar férfi 14 óra 50 perckor a Hősök terén gyülekezőket inzultálta, őt garázdaság szabálysértés miatt a VI. kerületi rendőrkapitányságra állítottak elő. Az Oktogonnál 16 óra 2 perckor egy 35 éves brazil nő a rendőrautókat rugdosta, őt garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt elfogták.

Válaszában a BRFK kitért arra is, hogy Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út kereszteződésénél 14 óra 35 perckor engedély nélküli drónhasználat miatt egy 46 éves magyar férfival szemben szabálysértési feljelentést tettek; 17 óra 42 perckor egy Dózsa György úti magánház kertjébe lezuhant egy drón, mely kapcsán ismeretlen tettes ellen szabálysértési feljelentést tettek. Ezen túl a rendőröknek három ember orvosi ellátásáról is kellett intézkedniük.

A drónoknak – illetve annak, hogy csütörtökön a Békemenet felett még lehetett reptetni őket, a Nemzeti Menet felett viszont már nem – a két felvonulás után elkerülhetetlenül érkező számháború miatt volt némi jelentőségük ezen az ünnepen.