Gyanúsítottként fogják kihallgatni a pécsi Pride szervezőjét

Gyanúsítottként hallgatják ki jövő hét kedden a pécsi Pride főszervezőjét, Buzás-Hábel Gézát – derül ki az Amnesty International eseménymeghívójából.
A szervezet közlése szerint felháborítónak tartják, hogy a szervezőt, illetve rajta keresztül minden embert büntetőeljárással és büntetéssel fenyegetnek, amiért kiállt a szexuális és nemi kisebbségek jogaiért. Az Amnesty szerint Buzás-Hábel Géza nem követett el bűncselekményt, hanem emberi jogaival élt. A szervezet ezért a kihallgatás időpontjára, október 28-ára demonstrációt hirdetett a pécsi Vargha Damján utcában található rendőrkapitányság elé.
Az október 5-én megrendezett ötödik Pécs Pride a korábbiaknál nagyobb részvétellel zajlott, és a rendőrség nem akadályozta a felvonulás megtartását.„Én elfogadom a homofóbiát, csak csinálják a négy fal között” – Riport az eddigi legnagyobb Pécs Pride-ról