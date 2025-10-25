kihallgatás;rendőrségi eljárás;Pécs Pride;

Pécs Pride 2021-ben. Most még több résztvevőre számítanak

Gyanúsítottként fogják kihallgatni a pécsi Pride szervezőjét

A rendőrségi eljárás miatt demonstrációt is fognak tartani a városban.

Gyanúsítottként hallgatják ki jövő hét kedden a pécsi Pride főszervezőjét, Buzás-Hábel Gézát – derül ki az Amnesty International eseménymeghívójából.

A szervezet közlése szerint felháborítónak tartják, hogy a szervezőt, illetve rajta keresztül minden embert büntetőeljárással és büntetéssel fenyegetnek, amiért kiállt a szexuális és nemi kisebbségek jogaiért. Az Amnesty szerint Buzás-Hábel Géza nem követett el bűncselekményt, hanem emberi jogaival élt. A szervezet ezért a kihallgatás időpontjára, október 28-ára demonstrációt hirdetett a pécsi Vargha Damján utcában található rendőrkapitányság elé.

Az október 5-én megrendezett ötödik Pécs Pride a korábbiaknál nagyobb részvétellel zajlott, és a rendőrség nem akadályozta a felvonulás megtartását.

