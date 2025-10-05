Garázdaság, közerkölcs és gyülekezési szabadság megsértése címén indított eljárást a rendőrség a Pécs Pride után

eljárás;rendőrség;Pécs Pride;

2025-10-05 22:36:00 CEST

Két szabálysértési- és két büntetőeljárás indult.

Kiadta közleményét a rendőrség a Pécs Pride-hoz köthetően indított eljárásokról, eszerint két szabálysértési- és két büntetőeljárást indítottak.

A városban közel egyidőben számos, köztük több ellentétes célú gyűlés zajlott, részben azonos helyszíneken. Annak érdekében, hogy ne alakulhassanak ki összetűzések, a rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte a gyülekezéseket - áll a beszámolóban.

A rendőrök összesen 28 embert igazoltattak, egy gépjárművezetővel szemben közigazgatási, egy férfival szemben pedig közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak. Egy férfival szemben garázdaság, míg egy másik férfival szemben az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt büntetőeljárást kezdeményeztek - írták.

A rendőrségi közlemény konkrétan nem nevezte meg a Pécs Pride-ot, de egyértelmű, hogy arról szól a tájékoztatás. Az eseményről lapunk is több cikket közölt. Mint beszámoltunk róla, meglehetősen nagy számban voltak jelen a demonstrálók, a rendőrség nem gátolta meg az engedély nélkül tartott felvonulást. Az eseményen öt EP-képviselő is részt vett, köztük a magyarul is beszélő román politikus, Nicolae Ștefănuță, az Európa Parlament alelnöke.