felvonulás;2025;Pécs Pride;

2025-10-04 14:30:00 CEST

„Mi az, hogy a hatalom betilt valamit, ami teljesen normálisan működött?” – Percről percre az V. Pécs Pride-ról

Ez a magyarországi leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek egyetlen vidéki felvonulása. Végül Péterffy Attila polgármester is úgy döntött, hogy részt vesz rajta. Minden egy helyen.