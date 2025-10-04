felvonulás;2025;Pécs Pride;

„Mi az, hogy a hatalom betilt valamit, ami teljesen normálisan működött?” – Percről percre az V. Pécs Pride-ról

Ez a magyarországi leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek egyetlen vidéki felvonulása. Végül Péterffy Attila polgármester is úgy döntött, hogy részt vesz rajta. Minden egy helyen.

Annak ellenére, hogy a gyülekezési törvény hírhedt márciusi módosítására, illetve az ezt kísérő áprilisi alkotmánymódosításra hivatkozva betiltották, Pécsen ma újra megrendezik a leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek egyetlen vidéki felvonulását. Bár az Európai Bizottság ugyanúgy hezitált a támogatásával, mint a hatalmas kiállássá váló Budapest Pride-éval, öt EP-képviselő is részt vesz rajta. Minden egy helyen.

Az eseményt 17 órától tartják a Kossuth téren.