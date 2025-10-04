„Mi az, hogy a hatalom betilt valamit, ami teljesen normálisan működött?” – Percről percre az V. Pécs Pride-ról

Annak ellenére, hogy a gyülekezési törvény hírhedt márciusi módosítására, illetve az ezt kísérő áprilisi alkotmánymódosításra hivatkozva betiltották, Pécsen ma újra megrendezik a leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek egyetlen vidéki felvonulását. Bár az Európai Bizottság ugyanúgy hezitált a támogatásával, mint a hatalmas kiállássá váló Budapest Pride-éval, öt EP-képviselő is részt vesz rajta. Minden egy helyen.Az ellentüntetők kérték, de a rendőrök nem oszlattak, elindult az V. Pécs PrideVilághírű lesz a betiltott Pécs Pride is, több EP-képviselő jönni akar