Első világháborúban elesett katona palackba zárt üzenetét találták meg Ausztráliában

Egyelőre a szakértők nem hitelesítették a levelet, azonban úgy fest, valóban egy ritka történelmi leletet sodort partra a víz.

Egy ceruzával, kézzel írt, 1916. augusztus 15-én keltezett üzenetet találtak egy palackban Wharton Beachen, Nyugat-Ausztrália déli részén – írja az ABC.

Az üzenet Malcolm Alexander Neville-től származik, aki arra kérte a megtalálót, hogy juttassa el a levelet édesanyjának a dél-ausztráliai Wilkawattba.

Neville közkatona 1917-ben, 28 éves korában esett el Franciaországban. A több mint százéves palackposta egy első világháborús katona üzenete volt az édesanyjához, amely most egy távoli, nyugat-ausztráliai tengerparton került elő. A palackra egy szemétszedési akció közben dolgozó család bukkant a múlt héten.

A levelet, amelyet a történészek még nem hitelesítettek, ceruzával írták papírra, majd összetekerve egy üvegbe helyezték. Debra Brown, a palackot megtaláló család tagja elmondta, örül annak, hogy a lelet olyan személyhez került, akinek kötődése van a környékhez.

Elmondása szerint a család évek óta rendszeresen járja a partot, és igyekeznek összegyűjteni minden eldobott tárgyat, amit találnak. Időnként tízéves borosüvegeket is felfedeznek, bennük üzenettel vagy más különös tárgyakkal. Úgy vélte, a palack évekkel korábban sodródhatott partra, de a homokdűnék megóvták az enyészettől. A család kezdetben attól tartott, hogy a víz tönkretette a levelet, ám néhány napos szárítás után sebészeti ollóval sikerült épségben kinyerni a papírt. Ezután egy ausztrál múzeum adatbázisában kerestek rá a névre, és megtalálták a katona élettörténetét. Brown az interneten a „Neville” és „Wilkawatt” nevek beírásával rábukkant a férfi egyik dédunokaöccsére a Facebookon.

Neville üzenete nem volt egyedülálló: egy másik palackban William Kirk Harley közkatona levele is előkerült, amelyben Harley arról írt, hogy valahol a Nagy-öbölben tartózkodnak. Ő túlélte a háborút, és később családot alapított.

Malcolm Alexander Neville édesanyjának címezte levelét, amelyet a tengeren írt, és a sorok végén ez állt: „Valahol a tengeren, 1916. augusztus 15.” Az Ausztrál Hadiemlékmúzeum nyilvántartása szerint Neville Dél-Ausztrália vidékéről származott, és az HMAT A70 Ballarat fedélzetén utazott Európába, amely augusztus 12-én indult Adelaide-ből, néhány nappal a levél megírása előtt.

A palackot a tengerbe dobták néhány hónappal azelőtt, hogy Neville 1917 áprilisában Franciaországban elesett. A levélben arról írt, hogy az étel a hajón nagyon jó, egyetlen kivétellel – egy rossz fogást a „tengerbe temettek”. Ez a megfogalmazás arra utal, hogy egy elrontott ebédet a tengerbe dobtak.

Megemlítette továbbá, hogy a Ballarat nevű szállítóhajó erősen hánykolódik, de a legénység jókedvű. A levél végén e szavakkal búcsúzott: „Szerető fiad, Malcolm.”

Brown azóta felvette a kapcsolatot a katonák leszármazottaival, és tervezi, hogy mindkét levelet visszajuttatja a családokhoz.

2018-ban, ugyancsak Ausztráliában közelében fedezték fel az eddig ismert legrégebbi palackpostát, amely 1886-ból származik.