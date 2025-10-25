Huszárok, utána!

A szarajevói városházán, ahogy ott nevezik, a Vijećnicán nyílt fotókiállítása a Versailles-i békeszerződés aláírásának centenáriumán az elsősorban a pénzügyi szektorból, no meg a Budapesti Olimpiáért Mozgalomról ismert egykori tőzsdeelnök Szalay-Berzeviczy Attilának. A közgazdász az elmúlt öt évben csaknem 60 országban, több tízezer kilométeren át követte és fényképezte az I. világháború 100 éves évfordulójának megemlékezéseit: díszbe öltözött államelnököket, katonai felvonulásokat és újrajátszott csatákat. A megnyitón jártunk, ahol Habsburg György mellett majd’ egy hadosztálynyi huszár is tiszteletét tette.