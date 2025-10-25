Egyelőre a szakértők nem hitelesítették a levelet, azonban úgy fest, valóban egy ritka történelmi leletet sodort partra a víz.
Az a 110 évvel ezelőtti nyár jó darabig úgy telt, mint máskor. A diákok hazavitték a bizonyítványt, mindenki megkapta otthon érte a jutalmát vagy a büntetését, a fiúk a grundon játszottak, a lányok babákat öltöztettek.
Érdekes házasság címmel közölte 1923. február 27-én a Pesti Hírlap Otto Liman von Sanders és Alberti Erzsébet egybekelésének hírét. A sajtó alighanem azt tartotta izgalmasnak az eseményben, hogy a vőlegény – nyugalmazott német tábornok, közismert nevén Gallipoli oroszlánja – ekkor már betöltötte a 67. évét, míg az anyakönyvvezető elé járuló úrleány 36 esztendős volt. Nem győzték hangsúlyozni, hogy az ara „egyszerű polgárcsaládból” származik.
Igazolódni látszik egy helyi legenda.
Alighanem a világtörténelem „legszellemesebb” szökési tervét eszelte ki két hadifogoly az első világháború alatt. Nem ástak titkos alagutat, hanem elhitették táboruk parancsnokával, hogy kapcsolatban állnak a túlvilággal. Groteszk kalandregénybe illő történetük motívumai, a manipuláció, a kapzsiság, a vakhit egy évszázad múltán is visszaköszönnek.
Négyszer is nekivágott, mégsem jutott el a Déli-sarkra Sir Ernest Shackleton. Ám a brit Antarktisz-kutató nevéhez egyedülálló hőstett fűződik. Reménytelennek tűnő helyzetből mind egy szálig kimentette 28 fős legénységét a jég fogságából. Csodával határos teljesítményét elnyomta az első világháború csatazaja, az utókor azonban felfedezte magának, népszerű könyvekben, filmekben dolgozták fel páratlan kalandját.
A fideszes polgármester most két II. világháborús emlékművet akar, mert a 444 szerinte „aktuálpolitikai furkósbotot faragott” egy dokumentumfilmből.
"Kíváncsi is vagyok, hogy néz ki ez az egész… izé, ez a háború… szóval közelről. Csak… szóval… lőni is fognak ám ott. Mi van, ha elkap egy golyó?"
A szarajevói városházán, ahogy ott nevezik, a Vijećnicán nyílt fotókiállítása a Versailles-i békeszerződés aláírásának centenáriumán az elsősorban a pénzügyi szektorból, no meg a Budapesti Olimpiáért Mozgalomról ismert egykori tőzsdeelnök Szalay-Berzeviczy Attilának. A közgazdász az elmúlt öt évben csaknem 60 országban, több tízezer kilométeren át követte és fényképezte az I. világháború 100 éves évfordulójának megemlékezéseit: díszbe öltözött államelnököket, katonai felvonulásokat és újrajátszott csatákat. A megnyitón jártunk, ahol Habsburg György mellett majd’ egy hadosztálynyi huszár is tiszteletét tette.
A kor hangulatát mutatják be és a történelmi események jobb megértését is segíthetik azok a felvételek, amelyek nemrégen kerültek elő az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) archívumaiból. Jelenleg képek digitalizálása zajlik, a történészi elemző munka csak ezután jöhet.
A béke nem magától értetődő, a történelem tragédiája megismétlődhet – hangoztatta a francia elnök a Diadalívnél elmondott beszédében. Állam- és kormányfők emlékeztek az I. világháború lezárására.
Gyökeresen átalakította a bolygó arcát az a négy év, amíg az éppen száz éve véget ért háború dúlt. Betegségek és ökológiai katasztrófák mellett a mai közel-keleti háborúkat is a világháborútól kaptuk örökül.
Ál-béketeremtők és igazi diktátorok azok az állam- és kormányfők a Femen nőjogi szervezet szerint, akik az első világháború lezárását ünneplik Franciaországban
A francia elnök az I. világháború lezárásának vasárnapi párizsi ünnepségén is békét teremtene. Csak közben elfogytak mellőle a szövetségesek.
Itt vagyunk a se nem demokrácia, se nem diktatúra valamilyen elegyében, s vajon mi a teendője a gondolkodó értelmiséginek? Erre mindaddig keresni fogjuk a választ, amíg az Orbán-rendszer fennáll.
Századparancsnokukat, Cemann hadnagyot, elfogtuk és a legénységgel együtt kivégeztük
Az osztrákok és magyarok holttesteinek nagy száma, a csatatéren tanúja az ellenség szerencsétlenségének és nagy vereségének
Száz évvel ezelőtt, ezekben a napokban zajlottak az utolsó nagy harcok az olasz hadszíntéren. Az olasz front összeomlásával gyakorlatilag véget ért a Monarchia története.
Az olaszok nem csökkenő hevességgel folytatják támadásaikat
A Monarchia utolsó nagy csatája: Az olasz harctéren öt napja rendkívül kemény és véres küzdelem folyik
A benzines hordók s a lőszerekkel telt ládák egymás után robbantak föl, oly dörrenéssel, hogy a pesti oldalon is lehetett hallani s a lángok az egész fővárost bevilágították.
Az osztrák-magyar csapatok tért nyertek a Piavénál - A monarchia csapatai elérték a Fossalta-csatornát
Szombaton reggel megkezdődött a sokat emlegetett és a várt offenzíva Olaszország ellen.
Ausztria-Magyarország tudvalevően egész haderejét Hindenburg főparancsnoksága alá helyezte