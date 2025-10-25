Budaházy Györggyel fotózkodott a Fidesz frakcióvezetője

Budaházy György;Kocsis Máté;békemenet;

Brománc.

A Fidesz frakcióvezetőjével közös képen látható a korábban terrorizmusért jogerősen elítélt, majd kegyelemben részesített Budaházy György – hívta fel a figyelmet a 444.hu.

A fényképet testvére, Budaházy Edda tette közzé. „A jobboldalon mi egy vérből valók vagyunk, hiába uszítanak minket egymás ellen. Ezt szeretném szimbolizálni az alábbi képpel” – írta bejegyzésében. A fotó feltehetően a Békemeneten készült, mivel Kocsis Máté ugyanabban a ruhában szerepel a rendezvényen készült más felvételeken is, és Budaházy Edda is arról írt, hogy a 2010-es évek elején a „nemzeti radikálisok”, vagyis a szélsőjobboldal még gúnyolta a Fideszt a Békemenetek miatt. Hozzátette, azóta megváltoztak az idők, és a Fidesz sokat tanult a nemzeti radikalizmusból, szerinte pedig „becsületesebb lenne, ha ezt beismerné”.

Úgy fogalmazott, hogy szinte minden olyan témában, amely ma a kormány identitáspolitikáját meghatározza, a nemzeti radikálisok mutatták az utat, miközben „megszenvedtek minden pillanatot, amikor betiltották, bántalmazták, rabosították, kinevették őket, vagy eljárás indult ellenük”, amiért elutasították az Európai Uniót, a bevándorlást, a Pride-ot, a genderideológiát, illetve amikor utcára mentek a trianoni igazságtalanság ellen tiltakozni vagy a budapesti 1945-ös kitörés résztvevőire emlékezni. Bejegyzése végén megjegyezte, hogy ennek a vállalásához „még kell egy-két év”.

Budaházy Edda azt is leírta, hogy a csütörtöki Békemeneten olyan magyarokat látott, akiknek szerinte a szíve egyszerre dobbant, és akiknek elvei, vágyai és hite semmiben sem különbözött attól, amit egy nemzeti radikális érez.

Budaházy György 2023 áprilisának végén szabadult a váci börtönből, miután Novák Katalin köztársasági elnök aláírta, Varga Judit igazságügyi miniszter pedig ellenjegyezte kegyelmi kérelmét. A 2007–2008 között, az akkori kormánypártok irodái és politikusai elleni támadások miatt elítélt férfi hátralévő, több mint két évnyi börtönbüntetését felfüggesztették.