Kamala Harris megpendítette, hogy újra indulna az Egyesült Államok elnöki székéért

Egyesült Államok;elnökjelöltség;Kamala Harris;

2025-10-25 15:54:00 CEST

Az sem biztos, hogy a demokrata elnökjelölti versenyt meg tudná nyerni, de gondolkodik.

Nem zárja ki Kamala Harris, hogy még egyszer beszáll a versenybe az Egyesült Államok elnöki székéért. A kaliforniai demokrata politikus, volt elnökjelölt a BBC-nek nyilatkozott erről. Amikor megkérdezték, lesz-e nő elnök az Egyesült Államokban, úgy válaszolt, hogy az unokahúga lányai biztosan meg fogják érni, arra pedig a valószínűleg szóval válaszolt, hogy ez az elnök ő lesz-e.

Bár a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok nem támasztják alá, hogy reális kihívóvá léphetne elő a következő demokrata előválasztáson – a fogadóirodák szerint kevesebb eséllyel indulna, mint a hollywoodi színész és egykori pankrátor, Dwayne Johnson –, azt állítja, ha valaha érdekelték volna közvélemény-kutatási adatok, sehova nem is jutott volna a politikai életben. Végleges döntést még nem hozott az újbóli megméretésről, de hangsúlyozta, úgy látja, hogy van jövője a politikában. – Még nem végeztem - jelentette ki erről.

Kamala Harris az Egyesült Államiokban az első nő volt, aki alelnök lehetett Joe Biden 2021-2025 között tartó elnöksége alatt, a 2024. november 5-i elnökválasztáson azonban alulmaradt az újrázó republikánus Donald Trumppal szemben. A volt demokrata alelnök úgy véli, hogy a Donald Trumppal kapcsolatos figyelmeztetései igaznak bizonyultak. Zsarnoknak nevezte, szerinte a jelenlegi elnök fegyverként használja az amerikai Igazságügyi Minisztériumot, s felhozta Jimmy Kimmel elhallgattatásának esetét is, akinek annyi volt a bűne, hogy nem a republikánusok szája íze szerint beszélt Charlie Kirk haláláról.

Kamala Harris bírálta azokat a vezető üzletembereket is, akik szerinte túl könnyen meghajoltak Donald Trump követelései előtt. – Sokan vannak… akik az első naptól fogva kapituláltak, akik térdet hajtanak egy zsarnok lába előtt, úgy hiszem, sok okból, többek között azért is, mert a hatalom mellett akarnak lenni, mert talán egy fúziót szeretnének jóváhagyatni, vagy el akarnak kerülni egy vizsgálatot - fogalmazott.

A BBC interjújára a Fehér Ház részéről Abigail Jackson szóvivő reagált : „Amikor Kamala Harris elvesztette a választást, meg kellett volna értenie a célzást: az amerikaiakat nem érdeklik az abszurd hazugságai.” A volt demokrata alelnöknek eleve nem volt egyszerű dolga tavaly, mindössze 107 napja volt a kampányát felépíteni, miután az eredetileg újrázni készülő Joe Biden kissé megkésve döntött úgy, hogy visszalép a jelöltségtől az első televíziós vita után, amelyben mellbevágóan gyengének tűnt Donald Trump ellenfeleként. Kamala Harris végül kétmillióval kapott kevesebb voksot annál a Donald Trumpnál, akinél 2016-ban a végül vesztes demokrata Hillary Clinton csaknem hárommillióval, a 2020-ban győztes Joe Biden pedig több mint hétmillióval több szavazatot kapott.