Dopeman, Curtis és Nagy Feró miatt levelet írt Orbán Viktornak és Vitályos Eszternek a Tisza Párt négy politikusa

2025-10-25 18:33:00 CEST

A Forsthoffer Ágnes, Bódis Kriszta, Bujdosó Andrea és Lakos Eszter által jegyzett nyílt levél kérdőre a miniszterelnököt és Vitályos Eszter kormányszóvivőt.

„A nők biztonságának növelése, méltóságuk elismerése és a nők elleni erőszak visszaszorítása egész Magyarország közös ügye. Olyan ügy, amely pártpolitikai határokon felül áll, és egyaránt felelősséget ró az állami döntéshozókra, valamint minden közszereplőre” – írja nyílt levelében a Tisza Párt négy női politikusa Orbán Viktornak és Vitályos Eszter kormányszóvivőnek, mint a Bántalmazott Nők Digitális Polgári Kör alapítójának.

A Forsthoffer Ágnes Tisza-alelnök, Bódis Kriszta társadalompolitikai szakértő, Bujdosó Andrea fővárosi frakcióvezető és Lakos Eszter -EP-képviselő által jegyzett nyílt levélben (mindannyian mint édesanyák is azonosították magukat) azt írták, elengedhetetlen, hogy azok, akik a nők elleni erőszakot elkövették, támogatták vagy bagatellizálták, ne jelenjenek meg ünnepelt szereplőként olyan nagy nyilvánosságú eseményeken, amelyeket a kormány szervez vagy támogat. Az október 23-i Békemeneten és a Kossuth téri állami ünnepségen azonban olyan közszereplők is helyet kaptak, akik korábban, vagy éppen aznap tettek tanúbizonyságot a nőkhöz való, finoman szólva nem követendő hozzáállásukról. Három példát emeltek ki:

Dopeman, aki korábban nők megverésére buzdított, dalaiban pedig egyebek közt kiskorúak megrontásáról is rappelt,

Curtis, aki elismerte, hogy korábban fizikailag bántalmazta a barátnőjét.

és Nagy Feró, aki október 23-án fejtegette, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben kényszerítés áldozatává vált lányok is kerestek pénzt, mindenki jól járt.

Mindezek szöges ellentétben állnak a nők védelméről szóló kormányzati kommunikációval - jelzik a nyílt levélben a tiszás politikusok , majd úgy folytatják, hogy megjelenéseik „egyetlen üzenettel bírnak a magyar nők számára: a nők elleni bántalmazás nem kizáró ok a politikai színpadra lépéshez, sőt, bizonyos esetekben ünnepelt státuszt is eredményezhet”. Ez az üzenet elfogadhatatlan minden olyan társadalomban, amely a nők biztonságát és méltóságát alapvető értéknek tekinti - írták, hozzátéve, ez nem lehet pártpolitikai kérdés.

Forsthoffer Ágnes, Bódis Kriszta, Bujdosó Andrea és Lakos Eszter ezért a következő kérdéseket tették fel a miniszterelnöknek és a kormányszóvivőnek:

Elfogadható-e a magyar kormány számára, hogy a nők bántalmazásához köthető személyek kiemelt szerephez jussanak állami rendezvényeken?

A miniszterelnök kijelenti-e egyértelműen, hogy a nők méltóságának megsértése politikai haszontól függetlenül elfogadhatatlan?

Tervezi-e a miniszterelnök és a kormányszóvivő, hogy hivatalosan is elhatárolódik az ilyen múltú vagy ilyen kijelentéseket megfogalmazó közszereplőktől?

Milyen álláspontot képvisel a kormányszóvivő által alapított Bántalmazott Nők Digitális Polgári Kör azokkal a közszereplőkkel kapcsolatban, akik a nők elleni fizikai vagy verbális erőszakhoz köthető ügyekben váltak ismertté, és akik ennek ellenére a Békemenet és állami ünnepség kiemelt szereplői voltak?

Milyen konkrét lépéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy a nők bántalmazásának problémája ne pusztán kommunikációs elem legyen, hanem valós és következetes közpolitikai fellépés tárgya?

A négy tiszapárti politikus szerint Orbánnak és Vitályosnak hatalmas felelőssége van, a magyar nők pedig elvárják, hogy egyértelmű és következetes álláspontot képviseljenek a nők bántalmazásával, verbális és egyéb megalázásával kapcsolatban, s meghúzzák annak határait, hogy milyen viselkedés fogadható el és milyen nem. Hozzátették, a hallgatás ebben az ügyben nem semlegességet jelent, hanem egy súlyos probléma elfedését.