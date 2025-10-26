Az utcán vertek halálra Szlovéniában egy fia segítségére siető apát, lemondott az igazságügyi és a belügyminiszter

Lemondott vasárnap Andreja Katič szlovén igazságügyi miniszter és Boštjan Poklukar belügyminiszter, miután szombat hajnalban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban halálra vertek egy férfit.
A Slovenske Novice úgy tudja, az incidens szombat hajnali fél háromkor történt a Novo Mesto központjában fekvő Lokalpatriot nevű előtt, ahova egy fiú hívta az apját, miután az állítása szerint romák megfenyegették. Amikor az apa megérkezett és kiszállt a kocsijából, a romák őt is fenyegetni kezdték, aztán brutálisan megverték. A kórházban halt bele a sérüléseibe. Egy 20 éves férfit őrizetbe vettek, de vizsgálják a hatóságok mások felelősségét is az emberölési ügyben.
Úgy tűnik, z eset és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap Robert Golob miniszterelnök kormányának több tagja válságtanácskozásra ült össze az országos rendőrfőkapitánnyal. Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob pedig a tanácskozás után bejelentette, hogy elfogadta ezeket. A távozó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért. „Szomorúak, egyszersmind dühösek vagyunk, de a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak szakértelemmel és függetlenül tennie kell a dolgát" - fogalmazott Andreja Katič.
A Novo Mesto-i önkormányzat – írja a Delo – október 28-án tüntetésre hívja a helyieket a közbiztonság javítása érdekében.