2025-10-26 15:44:00 CET

Az utcán vertek halálra Szlovéniában egy fia segítségére siető apát, lemondott az igazságügyi és a belügyminiszter

A két tárcavezető szomorú és dühös, a ljubljanai kabinet válságtanácskozást tartott a Novo Mesto környékének rossz közbiztonsági helyzete miatt.