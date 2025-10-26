politika;lemondás;erőszak;Szlovénia;belügyminiszter;igazságügyi miniszter;

Robert Golob

Az utcán vertek halálra Szlovéniában egy fia segítségére siető apát, lemondott az igazságügyi és a belügyminiszter

A két tárcavezető szomorú és dühös, a ljubljanai kabinet válságtanácskozást tartott a Novo Mesto környékének rossz közbiztonsági helyzete miatt.

Lemondott vasárnap Andreja Katič szlovén igazságügyi miniszter és Boštjan Poklukar belügyminiszter, miután szombat hajnalban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban halálra vertek egy férfit.  

A Slovenske Novice úgy tudja, az incidens szombat hajnali fél háromkor történt a Novo Mesto központjában fekvő Lokalpatriot nevű előtt, ahova egy fiú hívta az apját, miután az állítása szerint romák megfenyegették. Amikor az apa megérkezett és kiszállt a kocsijából, a romák őt is fenyegetni kezdték, aztán brutálisan megverték. A kórházban halt bele a sérüléseibe. Egy 20 éves férfit őrizetbe vettek, de vizsgálják a hatóságok mások felelősségét is az emberölési ügyben.

Úgy tűnik, z eset és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap Robert Golob miniszterelnök kormányának több tagja válságtanácskozásra ült össze az országos rendőrfőkapitánnyal. Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob pedig a tanácskozás után bejelentette, hogy elfogadta ezeket. A távozó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért. „Szomorúak, egyszersmind dühösek vagyunk, de a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak szakértelemmel és függetlenül tennie kell a dolgát" - fogalmazott Andreja Katič.

A Novo Mesto-i önkormányzat – írja a Delo – október 28-án tüntetésre hívja a helyieket a közbiztonság javítása érdekében.

A Budafoki úton a Savoya parkig létesítenének új szakaszt, a finanszírozás azonban egyelőre kérdéses.