Úgy tűnik, Tiborcz István egy kétmillió forintos dzsekiben sétált Békemenet után az Országház előtt

békemenet;Hadházy Ákos;Tiborcz István;luxizás;

2025-10-26 16:35:00 CET

Mentségére mondva ez a ruházati márka Vlagyimir Putyin orosz elnök kedvence is.

Egy csaknem kétmillió forintos dzsekiben viselt Tiborcz István október 23-án a Békemenet napján – derül ki Hadházy Ákos Facebook-bejegyzéséből.

A miniszterelnök vejét a Debreciner kapta lencsevégre a Békemenet után, Hadházy Ákos pedig a fotó alapján arra jutott, hogy a Tiborcz által viselt ruhadarab valószínűleg egy Loro Piana márkájú Traveller Field Jacket dzseki, amely 4900 euróba kerül. Ez átszámítva több mint 1,9 millió forint. (Hadházy Ákos erről nem írt, de a kabát márkája Loro Piana, Vlagyimir Putyin orosz elnök kedvence – a szerk.)

A független országgyűlési képviselő hozzáfűzött ehhez néhány megjegyzést. Arra gyanakszik például, hogy a Békemenetre snassz lehet elmenni luxuscikkek nélkül, esetleg Tiborcz István a „nyivákoló libsiknek” akart üzenni ezzel. Az is talány számára, hogy civilként hogyan juthatott be Tiborcz István az Országházat védő kordon mögé.

„Tiborcz István kétmilliós dzsekije fájóbb, mint Szabó Zsófi hatszázezres szemüvege, Curtis milliós pulcsija vagy éppen húszmilliós órája. Utóbbiak ugyanis kereshették rá a pénzt akár a művészetükkel is. Orbán Viktor veje azonban egészen biztosan lopott pénzből tollászkodik. Az első (minimum) hárommilliárdról papírt is kapott az OLAF-tól az Elios botrány után. A többit meg csak látjuk” - jegyezte meg még az ellenzéki politikus.