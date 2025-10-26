Kizárták, hogy egy másik autónak is köze lett volna Paul Walker halálához

A nyomozók kizárták, hogy egy másik autónak is köze lett volna a Halálos iramban-filmek sztárjának, Paul Walkernek a halálához - közölte hétfőn rendőrségi forrásokra hivatkozva a CNN amerikai hírtelevízió.