Egyikük egy helyi futballcsapatban játszott. A Szentlőrinc SE gyászszünetet tartott az emlékére a meccsén.
A portugál futballista testvére is elhunyt a balesetben.
Hazafele tartottak, amikor az autójuk letért az útról és egy gyümölcsfának ütközött.
A balesetben a feltételezett autótolvaj, valamint egy férfi és egy nő vesztette életét.
Egy horvát pár és a magyar rendszámú autó sofőrje, valószínűleg egy embercsempész vesztette életét a balesetben.
A közlekedési balesetek körülményeit még vizsgálják a hatóságok.
Két autó frontálisan ütközött, az egyik sofőr sérüléseibe a helyszínen meghalt.
Gyanús rendszemtábla miatt üldözték az ellenőrzés elől elhajtó kocsit, de nyomuk veszett, majd egy fának hajtottak.
Abonynál négy kocsi és egy kamion karambolozott, Jászberénynél frontális ütközés történt, Budapest egyik forgalmas útján hét jármű futott egymásba.
Szombathelyen az ittas sofőr 47 éves női utasa, Dunaharasztiban egy férfi vesztette életét.
Két autó ütközött az M5-ös kerületen átvezető szakaszán, az áldozaton már nem lehetett segíteni.
Közúton versengtek a csúcskategóriás autók, de egyikük már nem tudta kikerülni a szemből érkező Škoda Fabiát.
Fának csapódott egy személyautó Mesterszállás közelében. A HavariaPress úgy tudja, a gépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.
A nyomozók kizárták, hogy egy másik autónak is köze lett volna a Halálos iramban-filmek sztárjának, Paul Walkernek a halálához - közölte hétfőn rendőrségi forrásokra hivatkozva a CNN amerikai hírtelevízió.