A civil drogmegelőzés helyét a rendőrségi prevenciós programok vették át az iskolákban

Szeptembertől a rendőrség tart rendszeres iskolai drogprevenciós programokat, a szakmát meg sem kérdezték

Indulás előtt nem egyeztettek a civilekkel, nem is vonták be őket a folyamatba.

Sem a rendőrség, sem a kormány nem egyeztet a civilekkel a drogprevenció kérdésében, és egyébként másban sem. Miközben a létező rendőrségi megelőzésre leginkább a dilettantizmus jellemző. Ez is egy szakma, megvannak a maga szakemberei, akik tudják mi az, ami tényleg működik. Azt százszor elmondták, hogy az elrettentés például nem, bármennyire is látványos – kommentálta lapunknak Sárosi Péter jogvédő, a Drogriporter oldal szerkesztője a rendőrség által szeptembertől elindult iskolai drogprevenciós programot.

Az új drogprevenciós program Horváth László drogügyi kormánybiztos felügyeletével valósul meg, és a korábbi, ELLEN-SZER nevű rendőrségi program továbbfejlesztett, egységesített változata. A Rendőrségi Drogprevenciós Program (REDP) egységes arculattal, videós kampányokkal, filmvetítésekkel és workshopokkal jelenik meg az iskolákban. A prevenció elméletileg új megközelítéseket alkalmaz, például megpróbálják megszólítani a fiatalokat az online térben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság fejlesztésében elindult az online drogprevenciós szabadulószoba, amely játékos, interaktív formában mutatja be a szerhasználat következményeit és a döntési helyzeteket. A rendőrség közleménye szerint „a rendhagyó prevenciós program során a tanulók önkéntesek bevonásával egy látványos rendőrségi akción keresztül tapasztalhatják meg, hogyan zajlik egy elfogás. Ezt követően a diákok részt vehetnek egy rögtönzött bírósági tárgyaláson, ahol megismerkedhetnek a magyar igazságszolgáltatás működésével, látják, hogyan zajlik egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított ügyének tárgyalása, és milyen jogi következményekkel járhat a bűncselekmény elkövetése.” Ezt követően megbeszélik a tapasztalatokat, és valós esetekről és a drogok káros hatásáról is szó esik. A rendőrség minderre 215 millió forintot kapott.

Mint arról lapunk elsőként beszámolt, a Belügyminisztérium már tavasszal utasította az intézményeket, hogy az osztályfőnöki órákon kábítószer-ellenes filmeket vetítsenek. Az ajánlott két film közül egyik sem éri el a kétperces időtartamot és nem érintik érdemben, miként alakul ki a függőség.

A kezdeményezés azért is érdekes, mert a rendőrségi drogprevenció keretein belül bejelentették, visszaengedhetik a civileket az iskolákba. Mint emlékezetes, a 2021-es pedofil-törvényként emlegetett, úgynevezett gyermekvédelmi törvény előírja, hogy azok a szervezetek tarthatnak drogprevenciót, amelyeket nyilvántartásba vettek. Csakhogy a kormány nem jelölte ki, nem hozta létre azt az intézményt, amelynek a nyilvántartás lenne a feladata.

Sárosi Péter elárulta, ezt a mulasztást most pótolták, és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot nevezték ki nyilvántartást vezető szervként. Ráadásul már pályázhatnak is a civil szervezetek, de mint ahogy Sárosi Péter lapunknak fogalmazott, azokkal akikkel ő beszélt, még egy esetben sem történt elbírálás, tehát nem tudni, hogy ténylegesen visszatérhetnek-e a jó minőségű prevenciók az iskolákba.

– Egy másik fejlemény, hogy vármegyei önkormányzatok pályázhatnak drogprevencióra, 130 millió forintos keretösszegben. Budapest nem, miközben tudjuk, hogy a szerhasználat egy része a fővárosban koncentrálódik. 

Mivel a vármegyei önkormányzatok többnyire kormánypárti kézben vannak, félő, hogy nagyrészt a „csókos” szervezetek jutnak pénzhez – fogalmazott Sárosi Péter.

Ráadásul szerinte ez a keretösszeg nagyon kevés. 2-3 milliárd forintból már látványos változást lehetne elérni a prevenció területén. Ahhoz képest, hogy a kormány 24 milliárdot különített el Horgászturisztikai Stratégiára, Sárosi Péter úgy gondolja ez a 2-3 milliárd nem lenne sok. Különösen, hogy ennek is van GDP-ben mérhető értéke, hisz a drogfogyasztók egy része kiesik a munkapiacról. Ehhez persze szerinte nem egy ciklusban kéne gondolkodni, hanem hosszútávon, ami eddig a kormányok többségének nem igazán ment.

- Azt azért leszögezném, olyan régóta nincsenek pályázatok, hogy én már ennek is tudok örülni, mert ez az összeg az eddigi semminél, pont 130 millióval több – mondta Sárosi Péter.

Szemelyácz János, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, Magyarország egyik legnagyobb addiktológiai ellátórendszerét működtető Indit Közalapítvány szakmai irányítója mindehhez hozzátette: ha a civileket vissza is engedik az iskolákba, kérdéses, hogy képesek lesznek-e megtartani a foglalkozásokat, ugyanis ezeknek a szervezeteknek nem igen van pénzük.

A most futó prevenció egyébként a szülőket is igyekszik bevonni. A KRÉTA rendszerében például már megjelent egy meglehetősen általános tájékoztató füzet. Ez többek között bemutatja milyen okok – családi, iskolai problémák - húzódhatnak meg a kábítószer-fogyasztás hátterében. Kitér arra is, hogy mire gyanakodjon a szülő, és hogyan beszéljen a gyerekkel a kábítószerekről. 

Bár ez is meglehetősen általános kapaszkodót nyújt: az őszinte beszédet, a korlátok kialakítását és a kornak megfelelő rugalmasságot említi. A dokumentum végén három különböző segélyvonal elérhetőségei találhatóak . Ezen felül elméletben szülői értekezleteken is történik felvilágosítás.

Sárosi Péter szerint nagyon fontos lenne bevonni a szülőket is, de nem így. – Ha egy gyerek meg egy szülő közt nincs őszinte kommunikáció, az rég rossz. Márpedig a kábítószer-használat mögött általában diszfunkcionális család van. Ez a prospektus pedig pont arra nem ad érdemi választ, hogy mi történjen, ha bebizonyosodik, hogy a gyereknek valóban problémája van. A tapasztalatom, hogy a szülők nem szeretnek ebben részt venni, inkább azt szeretnék, hogy valahogy javítsák meg a gyereket. Pedig a függőség nem csak az „elromlott” gyerek problémája, hanem egy diszfunkcionális családé. Épp ezért is a prevenciónak több fajtája van, ilyen esetekben az úgynevezett javallott prevencióra volna szükség, ami a család bevonásával olyan diákokhoz szól, akik már veszélyeztetettek. – magyarázta a szakértő, aki hozzátette, hogy a tájékoztató füzet végén legalább olyan szervezetek elérhetőségeit kellett volna megadni, amelyek speciálisan szerhasználattal foglalkoznak. Egyiknek, a Kék Vonalnak van jó minőségű prevenciós anyaga.

– Mi egyébként csináltunk a Drogriporteren egy aloldalt, ami megmutatja hol van lakóhely szerinti drogambulancia, és azok elérhetőségét is feltüntettük. Ez aztán tényleg nem kerül pénzbe, az állam miért nem csinál ilyet?

