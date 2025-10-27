Orbán Viktor pont a harcosabb helyzetekben teljesít rosszul, új muníció nélkül viszont Magyar Péter könnyen unalmassá válhat

Míg Magyar Péter október 23-án jelentette be, hogy „Út a győzelembe” címmel harmadszor is felszántja az országot, szombaton már Orbán Viktor is meghirdette a Digitális Polgári Körök első országjárását. „Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb (…) most elindulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot!” – írta közösségi oldalain közzétett bejegyzésében a kormányfő. Mint kiderült, szemben a Tisza Párt elnökének országjárásaival – és Lázár János kötetlen vidéki Lázárinfóival – a hallgatóságot megszűrik majd; a fórumokon kizárólag a fideszes „DPK”-k tagjai vehetnek részt.
Magyar Péter emiatt élesen bírálta a kormányfőt. Facebook-posztjában úgy fogalmazott: „Ez nem valódi országjárás, hanem „digitális harcosoknak és Orbán-janicsároknak” szóló eseménysorozat.” A Tisza-elnök kijelentette, hogy saját országjárását ugyanazokon a helyszíneken és ugyanabban az időpontban tartja majd, ahol a Fidesz, de hozzá bárki szabadon odamehet kérdezni, és beszélgetni. „Nálunk nem lesz regisztráció, csak forró tea és nyitott ajtó mindenki előtt” – szögezte le az ellenzék vezetője.Orbán Viktor meghirdette a Digitális Polgári Körök első országjárását, Magyar Péter azonnal szólt, hogy simán benne van a versenyben
Velük párhuzamosan Dobrev Klára, a DK elnöke is járja az országot, piacokon, tereken, pályaudvarokon fog megjelenni, hogy bárki leülhessen vele beszélgetni.Magyar Péter és Orbán Viktor után Dobrev Klára is országjárásra indul
Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter számára egyébként nem feltétlenül előny, hogy ő a „nép közé” megy, míg Orbán Viktor ismét a sajátjai között beszél. A politikai elemző úgy látja, a Tisza-elnök az elmúlt hónapokban ellőtte a puskapor jó részét a hasonló akcióival.
- Szüksége lenne új politikai munícióra, mert a korábbi sémák ismételgetése könnyen unalmassá válhat – hangsúlyozta a szakértő. Felvetésünkre, miszerint a Fidesztől független felmérések számai nem utalnak unalomra, úgy reagált, hogy a közvélemény-kutatók jelenlegi eredményei szerint sem tűnik lefutottnak a választás! Magyar Péter újabb körútjának bejelentése ráadásul – folytatta Nagy Attila Tibor – „kicsit önkínzó vállalkozás”. Amellett, hogy neki is pihennie kéne október 23-a után, a karácsonyi készülődés közeledtével csökkenni fog a közéleti fórumok iránti érdeklődés – szögezte le.Orbán Viktor: Cserben hagytak bennünket, mint mindig, amikor komolyra fordult a dologMagyar Péter: A történelem nem kastélyokban, magánrepülőkön, jachtokon dől el
Schlanger Márton viszont úgy látja, az „elunalmasodás” veszélye csupán akkor fenyegeti Magyar Pétert, ha mindeközben a „folyamatosan durvuló” Orbán Viktor elég érdekes tud lenni. - Addig azonban marad az alaphelyzet: a turnézó, emberek közé merészkedő Magyar – aki vezet a felmérésekben – és egy nyílt konfrontációra, egy rizikós országjárásra képtelen Orbán. – mondta lapunknak a Republikon Intézet elemzője.
- Mindez azt jelzi, hogy a miniszterelnök egyelőre nem kíván kitörni a 2022-es és 2024-es kampányok forgatókönyvéből. Akkor is főként saját híveinek beszélt, és győzött, de 2024-ben már jóval szűkebb különbséggel – emlékeztetett Nagy Attila Tibor, hozzátéve: ez a stratégia rövid távon biztonságos, de hosszú távon kockázatos; a társadalmi bezárkózás jele, ha a miniszterelnök csak a saját táborával hajlandó szóba állni. Úgy látja,
a Fidesz rendezvényeinek célja sokkal inkább szervezeti- és technikai „frissítés”, mintsem új, vagy csalódott Fidesz-szavazók megnyerése.
- A kormányfő nemrég a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában árulta el, hogy nem állnak jól a fideszesek mozgósításban, sőt egyre elavultabbak a „Kubatov-listák. Az országjáró találkozókon frissíteni tudják az adatbázist, hiszen ezek az alkalmak nemcsak tanfolyamok, hanem közösségépítő események is – esznek, isznak, beszélgetnek, közben adatot gyűjtenek– fogalmazott lapunknak, hozzátéve: a Meta és a Google politikai hirdetési korlátozásai miatt a párt belső tréningeken próbálhatja pótolni a kieső kommunikációs felületeket.Orbán Viktor szerint nem áll jól a Fidesz, de olcsóbb lesz a kenyér a budapesti Trump–Putyin-találkozótól
- A „digitális harcosokat” most arra oktatják, hogyan lehet organikus eléréseket generálni, tartalmat gyártani, sőt, mesterséges intelligenciával videókat és mémeket készíteni – mondta.
Schlanger Márton szerint azonban a Digitális Polgári Körök élő országjárásával már nem is digitális honfoglalásról beszélünk; ezt az elemző önmagában inkozisztensnek tartja. Viszont – emlékeztetett – ez az orbáni kommunikáció alapvető sajátossága. - Sok forrásból, sok platformon, sokféle szöveget tesztel a Fidesz, és ami működik, az marad.
Az önellentmondásban úszó kommunikáció, olyan mint a fegyverkovácsolás: megedzi és formálja a kormánypárti szavazókat, akik ma már teljes rugalmassággal fogadják a kormányfő pálfordulásait.
A forgatókönyv nélküli, organikusabb, rizikósabb, harcosabb helyzetekben Orbán Viktor rosszul teljesít– hangsúlyozta a Republikon elemzője.Orbán Viktor elkezdte rombolni a saját nimbuszát, Magyar Péterre az első roham után visszaüthet az egyszemélyes show
Nagy Attila Tibor szerint azonban leginkább az október 23-ai két pártrendezvény mutatta meg, hogy a Fidesz és a Tisza is képes nagy tömegeket mozgósítani, így a nyilvánosság kettészakadt. Így a következő hónapok teljesítménye mutatja majd meg, hogy ki tud frissebb üzeneteket közvetíteni a választók felé, és ez nemcsak „az országjárások versenyét”, hanem a választásokat is eldönti majd.Orbán Viktor szerint Magyarország nem felejt, Magyar Péter ünnepségén zúgott a „Ruszkik, haza” – Percről percre