Orbán Viktor pont a harcosabb helyzetekben teljesít rosszul, új muníció nélkül viszont Magyar Péter könnyen unalmassá válhat

Fidesz;Orbán Viktor;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;

2025-10-27 07:36:00 CET

A Fidesz nem új szavazókra játszik, inkább a Kubatov-listát frissítené Orbán Viktor turnéjával. Magyar Péternek szüksége lenne új politikai munícióra – mondták lapunknak elemzők az országjáró politikusok harcáról.

Míg Magyar Péter október 23-án jelentette be, hogy „Út a győzelembe” címmel harmadszor is felszántja az országot, szombaton már Orbán Viktor is meghirdette a Digitális Polgári Körök első országjárását. „Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb (…) most elindulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot!” – írta közösségi oldalain közzétett bejegyzésében a kormányfő. Mint kiderült, szemben a Tisza Párt elnökének országjárásaival – és Lázár János kötetlen vidéki Lázárinfóival – a hallgatóságot megszűrik majd; a fórumokon kizárólag a fideszes „DPK”-k tagjai vehetnek részt.

Magyar Péter emiatt élesen bírálta a kormányfőt. Facebook-posztjában úgy fogalmazott: „Ez nem valódi országjárás, hanem „digitális harcosoknak és Orbán-janicsároknak” szóló eseménysorozat.” A Tisza-elnök kijelentette, hogy saját országjárását ugyanazokon a helyszíneken és ugyanabban az időpontban tartja majd, ahol a Fidesz, de hozzá bárki szabadon odamehet kérdezni, és beszélgetni. „Nálunk nem lesz regisztráció, csak forró tea és nyitott ajtó mindenki előtt” – szögezte le az ellenzék vezetője.

Velük párhuzamosan Dobrev Klára, a DK elnöke is járja az országot, piacokon, tereken, pályaudvarokon fog megjelenni, hogy bárki leülhessen vele beszélgetni.

Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter számára egyébként nem feltétlenül előny, hogy ő a „nép közé” megy, míg Orbán Viktor ismét a sajátjai között beszél. A politikai elemző úgy látja, a Tisza-elnök az elmúlt hónapokban ellőtte a puskapor jó részét a hasonló akcióival.

- Szüksége lenne új politikai munícióra, mert a korábbi sémák ismételgetése könnyen unalmassá válhat – hangsúlyozta a szakértő. Felvetésünkre, miszerint a Fidesztől független felmérések számai nem utalnak unalomra, úgy reagált, hogy a közvélemény-kutatók jelenlegi eredményei szerint sem tűnik lefutottnak a választás! Magyar Péter újabb körútjának bejelentése ráadásul – folytatta Nagy Attila Tibor – „kicsit önkínzó vállalkozás”. Amellett, hogy neki is pihennie kéne október 23-a után, a karácsonyi készülődés közeledtével csökkenni fog a közéleti fórumok iránti érdeklődés – szögezte le.

Schlanger Márton viszont úgy látja, az „elunalmasodás” veszélye csupán akkor fenyegeti Magyar Pétert, ha mindeközben a „folyamatosan durvuló” Orbán Viktor elég érdekes tud lenni. - Addig azonban marad az alaphelyzet: a turnézó, emberek közé merészkedő Magyar – aki vezet a felmérésekben – és egy nyílt konfrontációra, egy rizikós országjárásra képtelen Orbán. – mondta lapunknak a Republikon Intézet elemzője.

- Mindez azt jelzi, hogy a miniszterelnök egyelőre nem kíván kitörni a 2022-es és 2024-es kampányok forgatókönyvéből. Akkor is főként saját híveinek beszélt, és győzött, de 2024-ben már jóval szűkebb különbséggel – emlékeztetett Nagy Attila Tibor, hozzátéve: ez a stratégia rövid távon biztonságos, de hosszú távon kockázatos; a társadalmi bezárkózás jele, ha a miniszterelnök csak a saját táborával hajlandó szóba állni. Úgy látja,

a Fidesz rendezvényeinek célja sokkal inkább szervezeti- és technikai „frissítés”, mintsem új, vagy csalódott Fidesz-szavazók megnyerése.

- A kormányfő nemrég a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában árulta el, hogy nem állnak jól a fideszesek mozgósításban, sőt egyre elavultabbak a „Kubatov-listák. Az országjáró találkozókon frissíteni tudják az adatbázist, hiszen ezek az alkalmak nemcsak tanfolyamok, hanem közösségépítő események is – esznek, isznak, beszélgetnek, közben adatot gyűjtenek– fogalmazott lapunknak, hozzátéve: a Meta és a Google politikai hirdetési korlátozásai miatt a párt belső tréningeken próbálhatja pótolni a kieső kommunikációs felületeket.

- A „digitális harcosokat” most arra oktatják, hogyan lehet organikus eléréseket generálni, tartalmat gyártani, sőt, mesterséges intelligenciával videókat és mémeket készíteni – mondta.

Schlanger Márton szerint azonban a Digitális Polgári Körök élő országjárásával már nem is digitális honfoglalásról beszélünk; ezt az elemző önmagában inkozisztensnek tartja. Viszont – emlékeztetett – ez az orbáni kommunikáció alapvető sajátossága. - Sok forrásból, sok platformon, sokféle szöveget tesztel a Fidesz, és ami működik, az marad.

Az önellentmondásban úszó kommunikáció, olyan mint a fegyverkovácsolás: megedzi és formálja a kormánypárti szavazókat, akik ma már teljes rugalmassággal fogadják a kormányfő pálfordulásait.

A forgatókönyv nélküli, organikusabb, rizikósabb, harcosabb helyzetekben Orbán Viktor rosszul teljesít– hangsúlyozta a Republikon elemzője.

Nagy Attila Tibor szerint azonban leginkább az október 23-ai két pártrendezvény mutatta meg, hogy a Fidesz és a Tisza is képes nagy tömegeket mozgósítani, így a nyilvánosság kettészakadt. Így a következő hónapok teljesítménye mutatja majd meg, hogy ki tud frissebb üzeneteket közvetíteni a választók felé, és ez nemcsak „az országjárások versenyét”, hanem a választásokat is eldönti majd.