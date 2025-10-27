Fogadta XIV. Leó pápa Orbán Viktort

Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál – tett közzé egy fotót Facebook-oldalán vatikáni találkozójáról XIV. Leó pápával Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök annyit írt a bejegyzésében, hogy arra kérte a Szentatyát, támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.
Előzőleg posztolt egy másik képet is a kormányfő, amelyen gyermekekkel, feltehetően unokáival megy a pápai palotában, mögötte, mintha felesége, Lévai arcélét lehetne látni, a háttérben pedig homályosan, de felismerhetően Semjén Zsolt követi Orbán Viktort, aki mindezt így kommentálta: „Úton a Szentatyához, az apraja és a nagyja.”
Arról még hétfő reggel adott ki közleményt Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály az MTI szerint, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban.
– A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal – szólt az előzetes tájékoztatás. Ezen felül a kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével is.