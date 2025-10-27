Az Egyesült Államok konkrét tervet vár, miként válik le Magyarország az orosz kőolajról és földgázról

Egyesült Államok;energiafüggőség;orosz olaj;

2025-10-27 10:28:00 CET

Ez nem mellesleg az Európai Unió elvárása is.

Magyarországtól is elvárja az Egyesült Államok, hogy dolgozzon ki, majd hajtson végre egy olyan tervet, amely fokozatosan leválasztja az országot az orosz kőololajról és a földgázról – jelentette ki a Trump-adminisztráció NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjújában.

Matt Whitaker elmondta, hogy hasonló követeléseket támasztanak Törökországgal és Szlovákiával szemben is. „Magyarország – sok szomszédjával ellentétben – eddig semmilyen konkrét tervet nem készített, és nem is tett érdemi lépéseket. Mi azonban továbbra is együtt fogunk dolgozni velük, valamint a szomszédaikkal, például Horvátországgal és más országokkal, hogy segítsünk nekik az átállásban” – fogalmazott.

A nagykövet megjegyezte, hogy a következő években várható korlátozások érinthetik a Barátság kőolajvezetéket, így „magyar barátainknak még sok terveznivalójuk van, miként tudnak leválni az orosz olajról és gázról – mi pedig, mint jó szövetségesek, segítünk nekik ezek kidolgozásában és megvalósításában” – fogalmazott Matt Whitaker.

Az amerikai politikus azt nyomatékosította, ami az Európai Unió elvárása is. Mint ismert, az Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa májusban állt elő azzal, hogy 2027 év végéig az Európai Unió összes tagországának fokozatosan le kell állnia az orosz földgáz és kőolaj importjával. Erről mindegyik EU-tagországnak saját nemzeti tervet kell készítenie.

Később Donald Trump is elkezdte követelni, hogy az EU és a NATO tagországai váljanak le az orosz enegiahordozókról, eddig azonban úgy tűnt, hogy Orbán Viktornak sikerült meggyőznie az amerikai elnököt arról, hogy Magyarország kibúvót kapjon. Egy későbbi nyilatkozatából azt a következtetést lehetett levonni, hogy elfogadta magyar kollégája érvelését. Mint mondta, Magyarországnak nincs tengerpartja, és nincs szép óceánja, amelyen keresztül a világ minden tájáról érkezhetnének oda hajók – egyetlen csővezetékhez van kötve. Mindezt azért mondta, mert nem szeretné, ha az emberek a magyarokat hibáztatnák ezért.

Magyarország – sok szomszédjával ellentétben – eddig csak korlátozott lépéseket tett: például új gázszerződéseket kötött nyugati szolgáltatókkal, köztük a Shell-lel és az Engie-vel, valamint vizsgálja a horvátországi Adria-kőolajvezeték bővítésének lehetőségét. Ugyanakkor átfogó, hosszú távú tervet a teljes leválásra az Orbán kormány mindeddig nem mutatott be. A magyar kabinet annak ellenére ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz, hogy egyszerűen nem éri meg.

Az orosz energiáról való leválás állítólagos lehetetlenségét régóta hangoztatja az Orbán-kormány, amelynek a nevében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendszeresen hangsúlyozza, hogy a kérdés fizikai jellegű, és azért nem lehetséges diverzifikálni, mert Magyarország nem rendelkezik tengerparttal. A tárcavezetőt azonban cáfolja, hogy a tengerparttal ugyancsak nem bíró Csehország 2025-ben, a Transalpine (TAL) és IKL kőolajvezeték bővítésével teljesen levált az orosz kőolajról. Ráadásul a horvát olajvezeték-üzemeltető JANAF több közlésben is jelezte, hogy az Adria-kőolajvezeték – megfelelő kapacitás és megállapodás esetén – képes volna fedezni a magyar finomítók teljes nyersolajigényét, bár a díjakról és műszaki feltételekről vita folyik a felek között.