Szijjártó Péter: Lesz budapesti Trump–Putyin-csúcs, csak az amerikaiak szerint most nem hozna valódi eredményt

Az egyetlen kérdés az időzítés. Azt az amerikai kollégám világossá tette, úgy szeretnék megrendezni a csúcstalálkozót, ha valódi eredményt tudna hozni, ha lenne olyan eredménye, amely mindenki számára megnyugtató és amely közelebb tudja hozni a hosszú távon fenntartható békét Közép-Európában – számolt be szerdán egy Facebook-videóban Szijjártó Péter miről tárgyalt washingtoni látogatásán Marco Rubióval, az amerikai diplomácia vezetőjével. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ha sikerül előkészíteni, az nem kérdés, hogy Budapesten lesz Donald Trump amerikai elnök és az orosz államfő, Vlagyimir Putyin csúcstalálkozója. – Rossz hír a háborúpártiaknak, jó hír mindazoknak, akik békére vágynak – fűzte hozzá, mondván, az amerikaiak egyáltalán nem adták fel a csúcstalálkozóról szóló terveiket.
Mint ismert, az Egyesült Államok öt nap után jegelte azt az ötletet, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin a közeljövőben Budapesten üljön le tárgyalni az orosz-ukrán háború befejezéséről. Az amerikai elnök a maga részéről azt mondta, időpazarlás lenne, ha most a magyar fővárosba jönne ezért. Az amerikai hátraarc oka tényleg az, hogy a budapesti Trump–Putyin-csúcsnak nem lenne értelme azután, hogy Oroszország nyíltan elutasította egy tűzszünet és nem mellesleg a trumpi elvárás, a frontvonalak befagyasztásának az ötletét.
Szijjártó Péter elárulta azt is, hogy előkészítés alatt áll Orbán Viktor washingtoni látogatása is, amelyen az amerikai-magyar kapcsolatokat „új dimenzióba" helyező megállapodást is alá fognak írni.