Magyar Péter bejelentette, november 4-ig meghosszabbítják a Nemzet Hangja szavazást

2025-10-27 14:51:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint október 23-án kiderült, hogy a társadalom többsége mögöttük áll, így még többen szavazhatnak majd a leendő kormány programjának vállalásaira.

Új helyzet van október 23-a óta. A több százezres Nemzeti Menet után mindenki számára világossá vált, hogy a Tisza Párt mögött áll a magyar társadalom többsége, és a 2026-os választást a Tisza Párt meg fogja nyerni – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter, aki szerint annak ellenére is meg fogják nyerni, hogy – mint fogalmazott – a teljes hatalmi elit összefogott Orbán Viktor hatalomban tartásáért. Hangsúlyozta, azért hosszabbítják meg november 4-ig a Nemzet Hangja szavazás második szakaszának szavazási határidejét, mert még nagyobb a felelősségük, hogy milyen vállalások kerülnek bele a leendő kormány programjába.

– Az eredeti határidőig is több százezren szavaztatok a Tisza által javasolt adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról, a családok kedvezményeiről, valamint a gyermekvédelem megerősítéséről és az utóbbi 20 évben a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények nyilvános kivizsgálásáról. Most itt a lehetőség, hogy a Tisza Világ applikáción keresztül azok is leadják a szavazatukat november 4-ig, akik eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel – tette hozzá Magyar Péter.

A meghosszabbítás összefügghet azzal a bejelentéssel, hogy november 5-én elindítják az eddigi leghosszabb és legfontosabb országjárást Út a győzelembe címmel. Az sem mellékes, hogy a Tisza Párt után két további pártelnök, Orbán Viktor és Dobrev Klára is bejelentette, a Fidesz és a DK országjárását is.