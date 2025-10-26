Magyar Péter és Orbán Viktor után Dobrev Klára is országjárásra indul

Orbán Viktor;országjárás;DK;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Magyar Péter;

2025-10-26 12:27:00 CET

A Demokratikus Koalíció elnöke vasárnap bemutatta az ellenzéki párt új programját.

Az immár 14 éves Demokratikus Koalíció egy új korszak kezdetén áll – írja a párt vasárnapi, lapunkhoz eljuttatott közleményében.

„Az elmúlt 14 évben azért küzdöttünk, hogy leváltsuk az Orbán-kormányt, ez azonban nem elég. Egy olyan új élet, új ország, új társadalmi rend lehetőségét is meg kell teremtenünk, amit baloldaliként igazságosnak tartunk, és ami jobbá tenné az emberek életét a kormányváltás után”

– jelentette ki Dobrev Klára. A pártelnök ezt követően bemutatta „az új DK” politikájának három pillérrét, ami a „meghallgat, megküzd és megvéd” szlogent viseli. Az ígéretek a következők:

„Meghallgatunk mindenkit. Be fogom járni az országot, piacokon, tereken, pályaudvarokon fogok megjelenni, hogy bárki leülhessen velem beszélgetni testőrök, golyóálló mellény, embereket félrelökő pártaktivisták nélkül, hogy megkérdezzem, milyen valódi változást várnak az emberek a saját életükben” – fogalmazott.

Megküzdenek azokért az emberekért, akiket elnyom a rendszer, akiket a bankok vagy a hatalom igazságtalanul kisemmiznek. „Meg fogok küzdeni azokért is, akik ma még félnek kiállni a jogaikért. Meg fogok küzdeni minden egyes gyerekért, akit bántottak, és akár a gyónási titok miatt, akár a magas rangú politikusok érintettsége miatt nem védenek meg” – tette hozzá.

Végül pedig azt ígérte, hogy meg fogják védeni a kiszolgáltatott embereket, a dolgozókat, a nyugdíjasokat, a fiatalokat, „mindenkit, akit a hatalom magára hagyott”.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor szombaton meghirdette a Digitális Polgári Körök első országjárását. „A Digitális Polgári Körökben már több mint 90 000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten. Ezért úgy döntöttünk, útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását” – jelentette be a kormányfő. A tervezett országjárás keretében öt helyszínt jelentett be november 15-e és december 20-a között: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, Mohácsra és Szegedre látogatnak el.

Hogy az országjárás pontosan hogy fog kinézni, arról azért még vannak kérdőjelek, Orbán Viktor ugyanis köztudomásúlag kerüli, hogy nyílt közönség előtt beszéljen. A miniszterelnök bejelentésére Magyar Péter sietve reagált, és jelezte: benne van a versenyben, a Tisza Párt szintén rendezvényt fog tartani ugyanazokban a városokban, ugyanazokon napokon.