November 22-én lesz a Fidesz kongresszusa

2025-10-27 14:36:00 CET

Nagy meglepetés ezúttal sem várható.

November 22-én tart budapesti kongresszust a Fidesz – tudta meg a Telex október 23-án, amikor a kormánypárt békemenetes buszoztatására épült be.

A portál szerint az időpontról Farkas Levente, a Fidesz-KDNP szegedi önkormányzati képviselőjelöltje beszélt, amikor a buszon meghirdette a szimpatizánsoknak, hogy segítőket várnak a Fidesz háborúra nemet mondó aláírásgyűjtéséhez. Azt ígérte, az öt legtöbb aláírást gyűjtőnek bérelt helye lesz a kongresszusra is.

A cikk felidézi, ez lesz a 31. kongresszus, de nagy meglepetéseket már két éve sem tartogatott a tisztújítás: akkor is az eddigi pártelnököt, Orbán Viktort, illetve az eddigi alelnököket, Gál Kingát, Kubatov Gábort, Kósa Lajost, és Németh Szilárdot jelölték és választották meg, kihívók nem voltak. Orbán Viktor 1993-2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke.