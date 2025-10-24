Baranyi Krisztina elvonná az illetékes fővárosi közgyűlési bizottságtól a hatáskört a Sziget ügyében

Fővárosi Közgyűlés;Sziget Fesztivál;Baranyi Krisztina;

2025-10-24 18:46:00 CEST

Így oldaná meg a fesztivál megszervezése körül kialakult jogi-pénzügyi nézeteltéréseket.

Elvonná Baranyi Krisztina a Sziget ügyében annak a testületnek hatáskörét, amely kétszer leszavazta Karácsony Gergely javaslatát a fesztivál jövőjével kapcsolatban - vette észre a javaslatot a Magyar Hang.

A kutyapárti frakcióban ülő ferencvárosi polgármester a beadványát azzal indokolta, hogy Európa egyik legnagyobb fesztiváljának a sorsa nem múlhat a közgyűlés egyik bizottságának kizárólagos döntésén.

A tiszás Orbán Árpád vezette testület legutóbb szerdán szavazta le Karácsony Gergely egy vonatkozó előterjesztését, emiatt akar Baranyi hatáskört megvonni. Hivatalosan egyébként minden frakció támogatja, hogy megmentsék a Sziget fesztivált, a részletekben azonban nézeteltérések mutatkoznak. Karácsony Gergely és támogatói szerint ugyanis az első feladat az ügy érdekében az lenne, hogy a rendezvény jelenlegi, amerikai tulajdonosának kérése értelmében - aki jövőre már nem akarja megrendezni a Szigetet - felbontsák a mostani, közterület-használatra vonatkozó szerződést.

Csakhogy itt nem egy szimpla bérleti szerződésről van szó, hanem egy hatósági eljárás eredményéről, amelynek az a sajátossága, hogy amíg a terület hivatalosan foglalt, addig párhuzamosan mással szerződni nem lehet. Tehát a jelenlegi szerződést valahogy meg kellene szüntetni, csak utána lehet mással új egyezményt kötni. Ezt azonban jelen formájában a Tisza Párt és a Fidesz is ellenzi, mivel ha a jövő évre vonatkozó szerződést felbontanák, úgy semmi sem garantálná, hogy az az alapján járó több mint 200 millió forintos közterület-használati díjat az így is súlyos anyagi helyzetben lévő főváros megkapná, jelen esetben pedig ez a pénz akkor is járna Budapestnek, ha az amerikai tulajdonos nem hajlandó megszervezni a rendezvényt. A Karácsony-féle javaslat támogatói ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a Sziget fesztivál akkora bevételt hoz Budapestnek és az egész magyar gazdaságnak, hogy ez a 200 millió mintegy mellékessé válik, ráadásul ha jövőre nem rendezik meg a Szigetet, akkor még az is kérdéses, hogy ez az összeg egyáltalán behajtható-e.

Ezért Baranyi Krisztina azt kezdeményezi, hogy a Fővárosi Közgyűlés, a képviselők összessége döntsön „e színvonalas, évek óta megrendezésre kerülő rendezvény” sorsáról, a közterület-használat tárgyában való döntést a tulajdonosi bizottságtól esetileg vonja magához. Szerinte a fővárosi közgyűlésnek jogában áll ezt megtenni, mivel a jelzett bizottsági hatáskör eredeti gyakorlója is a közgyűlés. A javaslatban ezzel egy füst alatt az is szerepel, hogy szüntessék meg a jelenlegi közterület-használati szerződést, és hogy Karácsony Gergely folytasson tárgyalásokat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-vel a Sziget Fesztivál hosszú távú megrendezése érdekében, amelynek eredményeként terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé az ehhez szükséges közterület-használatról szóló hatósági szerződést.