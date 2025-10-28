Itt a törvényjavaslat, elvehetik Ruszin-Szendi Romulusz fegyvertartási engedélyét

fegyver;fegyvertartás;törvénymódosítás;törvényjavaslat;fegyvertartási törvény;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-10-28 10:49:00 CET

Az úgynevezett „politikai erőszak terjedése elleni fellépéshez” kapcsolódó törvénymódosító szerint nem adható ki vagy hosszabbítható meg fegyvertartási engedély, ha valaki ellen ilyen ügyben szabálysértési eljárás van folyamatban.

Egy hét alatt elkészült a törvénymódosító, amely szerint nem adható ki vagy hosszabbítható meg fegyvertartási engedély, ha az illető ellen ilyen ügyben szabálysértési eljárás folyik. A Tisza Párt szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz éppen érintett egy ilyen eljárásban – számol be a HVG.

Mint korábban lapunk is megírta, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa egy lakossági fórumot tartott, úgy, hogy oldalán lőfegyvert viselt. Bár a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka rejtve hordta az eszközt, és nem vette elő, a történtekre a Fidesz politikai kampányt épített. A rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz engedéllyel tartott fegyverét, illetve – mivel annak politikai gyűlésen való viselése mindenképpen tilos – szabálysértési eljárás is indult az ügyben.

A Belügyminisztérium elkészítette a „politikai erőszak terjedése elleni fellépéshez” kapcsolódó fegyvertörvény-módosítást, amely már a kormány honlapjára is felkerült. A módosító úgy szigorítja a fegyvertartási szabályokat, hogy az ilyen engedély kiadására vagy meghosszabbítására a jövőben nem lesz mód, ha a kérelmezővel szemben fegyvertartással összefüggő szabálysértési eljárás van folyamatban.

Az új rendelkezést már a folyamatban lévő eljárások során is alkalmazni kell. Bár a javaslat célja hivatalosan „a törvényi rendelkezések pontosítása (…) és a maradéktalan logikai összhang megteremtése” más törvényekkel, a lap szerint valójában egy célt szolgál: örökre elvenni a fegyvertartási engedélyt Ruszin-Szendi Romulusztól. A szóban forgó módosító egyébként rendkívül gyorsan elkészült, lévén csak egy hete fogadta el az Országgyűlés a Fidesz határozati javaslatát.