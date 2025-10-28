Itt a törvényjavaslat, elvehetik Ruszin-Szendi Romulusz fegyvertartási engedélyét

Egy hét alatt elkészült a törvénymódosító, amely szerint nem adható ki vagy hosszabbítható meg fegyvertartási engedély, ha az illető ellen ilyen ügyben szabálysértési eljárás folyik. A Tisza Párt szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz éppen érintett egy ilyen eljárásban – számol be a HVG.
Mint korábban lapunk is megírta, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa egy lakossági fórumot tartott, úgy, hogy oldalán lőfegyvert viselt. Bár a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka rejtve hordta az eszközt, és nem vette elő, a történtekre a Fidesz politikai kampányt épített. A rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz engedéllyel tartott fegyverét, illetve – mivel annak politikai gyűlésen való viselése mindenképpen tilos – szabálysértési eljárás is indult az ügyben.Magyar Péter szerint egy normális országban nem elveszik a volt vezérkari főnöktől a fegyverét, hanem védelmet biztosítanak nekiSzalay-Bobrovniczky Kristóf úgy döntött, felbontja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését
A Belügyminisztérium elkészítette a „politikai erőszak terjedése elleni fellépéshez” kapcsolódó fegyvertörvény-módosítást, amely már a kormány honlapjára is felkerült. A módosító úgy szigorítja a fegyvertartási szabályokat, hogy az ilyen engedély kiadására vagy meghosszabbítására a jövőben nem lesz mód, ha a kérelmezővel szemben fegyvertartással összefüggő szabálysértési eljárás van folyamatban.
Az új rendelkezést már a folyamatban lévő eljárások során is alkalmazni kell. Bár a javaslat célja hivatalosan „a törvényi rendelkezések pontosítása (…) és a maradéktalan logikai összhang megteremtése” más törvényekkel, a lap szerint valójában egy célt szolgál: örökre elvenni a fegyvertartási engedélyt Ruszin-Szendi Romulusztól. A szóban forgó módosító egyébként rendkívül gyorsan elkészült, lévén csak egy hete fogadta el az Országgyűlés a Fidesz határozati javaslatát.Kósa Lajos benyújtotta a lex Ruszin-Szendit