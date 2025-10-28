Két magyar kiskorú is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben

Kenya;gyerekek;magyarok;halálos áldozatok;repülőgép-szerencsétlenség;

Az összesen nyolc magyar halálos áldozat két család tagja, illetve egy ismerősük volt.

Két család tagjai és egy ismerősük volt a nyolc magyar között, aki életét vesztette a Kenyában történt repülőgép-szerencsétlenségben. A halálos áldozatok közül ketten kiskorúak voltak – derül ki Szijjártó Péter kedd délutáni bejelentéséből.

Mint ismert, kedd reggel 8 óra 35 perc körül Kenyában, Kwale megye óceánparti részén lezuhant a Mombasa Air Safari nevű cég kisrepülőgépe. A 5Y-CCA lajstromjelű Cessna Caravan az ukundai Diani repülőtérről indult eső közben a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után nem sokkal a repülőtértől mintegy 40 kilométerre lévő erdős területen lezuhant és kigyulladt. A tragédiát a fedélzeten tartózkodó 11 ember – nyolc magyar és két német állampolgár, illetve a kenyai pilóta – mindegyike életét vesztette.

Szijjártó Péter bejelentése szerint a halálos áldozatok között azonosítás folyamatban van, ami a magyarokat illeti, két család tagjairól és egy ismerősük vesztette életét. Sajnos két kiskorú is van az áldozatok között – fűzte hozzá a külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint amint megkapják a hivatalos információkat az áldozatok személyazonosságáról, természetesen értesítik a hozzátartozókat. A politikus elárulta azt is, beszélt a kenyai kollégájával, Musalia Mudavadivalm, akitől segítségét a további intézkedésekben. A kenyai magyar nagykövetség konzulja már úton van a helyszínre, így minden segítséget közvetlenül meg tudnak adni a hozzátartozóknak.