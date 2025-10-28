Orbán Viktor: Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak

Kenya;Orbán Viktor;légikatasztrófa;

2025-10-28 14:11:00 CET

A miniszterelnök tájékoztatása szerint Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a külügy munkatársai „mindenben segítik az érintett családokat”.

„Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak” – közölte Orbán Viktor kedd délután a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök posztjában hozzátette: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a tárca munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

Mint lapunk is megírta, a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság tájékoztatása szerint nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, Kwale megyében. A katasztrófát senki sem élte túl. A történtekkel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, amint válaszolnak, beszámolunk róla.