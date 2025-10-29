Felperzselt milliárdok – Drámai összegű kárral sújtja Magyarországot idén az aszály

GDP;mezőgazdaság;Raskó György;aszály;

2025-10-29 09:16:00 CET

Hatalmas, mintegy 600 milliárd forintra tehető idén a klímaváltozás, a csapadékhiány miatti kár a mezőgazdaságban.

Brutális számokról beszélünk, ha azt akarjuk mérlegre tenni, hogy a magyar mezőgazdaság – így a gazdaság is – milyen veszteségeket szenved el a klímaváltozás, vagyis döntően az aszály és a nagy melegek miatt – mondta a Népszavának Raskó György agrárközgazdász. Az idei számok is fájdalmasak lesznek: az időjárás miatt a kukorica betakarított mennyisége itthon jó esetben is csak 3,5 millió tonna lesz, vagyis csupán a fele egy átlagos évinek. Ennek a kieső mennyiségnek a piaci értéke 300 milliárd forint.

A búza és egyéb kalászosok esetében ez az elmaradás körülbelül 100 milliárd forint, a napraforgó esetében is legalább 100 milliárd forint, és ide kell még sorolni a súlyos fagykárt szenvedett gyümölcsösöket, ahol további 100-150 milliárd forintra lehet tenni ugyanezt. Ezek csak a főbb ágazatok; s így a növénytermesztésben csak a klímaváltozásból fakadó veszteség mintegy 500-600 milliárd forintra becsülhető. Ez elmarad ugyan a szintén drámai 2022-es aszályos időszak hasonló adataitól, amelyet több mint 1000 milliárd forintra becsültek, ám ez is olyan összeg, amelynek érdemi lenyomata van a GDP-n. A növénytermesztés és kertészet kibocsátása ugyanis a teljes mezőgazdasági kibocsátásnak csaknem kétharmadát teszi ki. (A termelőknek a 2022-ben összesen folyósított 63,3 milliárd forintnyi kárenyhítő juttatás 98 százalékát az aszályhoz kapcsolódóan volt kénytelen kifizetni az állam. A beérkezett több mint 50 ezer igénylés miatt a Kárenyhítési Alapban rendelkezésre álló forrás az igényeket nem fedezte; ezért azok kompenzálására 41,1 milliárd forint többlettámogatást ítéltek meg.)

A magyar éghajlatváltozás mértékét a tudományos cikkeket közlő oldal, a Modern Digital Publishing Institute is említi egy közelmúltban közzétett írásában.

Szerintük ugyan az éves csapadékmennyiség 1901 óta nem csökkent jelentősen, az eloszlás megváltozása viszont hosszabb aszályokhoz és a nagy intenzitású esőzések arányának növekedéséhez vezetett.

Az elmúlt harminc évben Magyarország jelentős felmelegedést is tapasztalt – írják. Az éves átlaghőmérséklet körülbelül 1,5 Celsius-fokkal magasabb, mint az 1991–2020-as átlag (a nyári hónapokban még erősebb a felmelegedés: a megfigyelt növekedés körülbelül 2,3 Celsius-fok) – ezt Raskó György is hangsúlyozta lapunknak. A szakértő szerint ugyan az éves csapadék mennyisége az Alföldön sem csökkent drámai módon, ám a belvízelvezetésre koncentráló gyakorlat, a tározók hiánya és a csatornák elhanyagolása együtt okozták, hogy az Alföldön a talajvíz szintje 1,8-2 méterrel alacsonyabb, mint 40-50 évvel ezelőtt. A Dunántúlon nem ennyire drámai a helyzet; ott a csökkenés mértéke 30–50 centiméter közötti. De ez is roppant súlyos hatással van a gazdálkodásra, és még súlyosabb lesz, ha ezt nem tudjuk belátható időn belül orvosolni. Fontos az öntözött terültek bővítése is, de a vízmegtartás, a talajvízszint szisztematikus emelése az igazi válasz.

A megoldás – szerinte – nem annyira bonyolult, mint elsőre látszik.

Csak az elhanyagolt csatornahálózatot kellene rendbe tenni és ami legalább ennyire fontos: fel is tölteni.

Ha ez megtörténne, akkor a talaj kapilláris hatása miatt újra emelkedne a talajvíz szintje. Ezenfelül szükség lenne az egykori vizes élőhelyek, mocsarak, lápok visszaállítására is; azaz maradjon víz ott, ahol van, nem szabad ezeket felszámolni. Raskó György kalkulációi szerint ezekhez a munkákhoz tíz éven keresztül évi 300 milliárd forintra lenne szükség. Ez azonban nem kidobott pénz lenne: a mezőgazdaság termelékenysége és ezáltal a GDP alakulása szempontjából minden befektetett forint egy-két évtized alatt megtérülne – jelentette ki. Így most sajnos arról beszélhetünk, hogy remek talajaink vannak például az Alföldön, ám ezeket a szárazság miatt nem tudjuk az adottságaikhoz mérten kihasználni.