A Sziget Fesztivál megmentésének újabb kísérletével és taxis bekiabálássokkal vette kezdetét a Fővárosi Közgyűlés

Budapest;Gerendai Károly;Fővárosi Közgyűlés;Sziget Fesztivál;

2025-10-29 10:51:00 CET

Az újabb elvonás okán a fővárosi sztrájkbizottság összehívását kezdeményezik a szakszervezetek.

Az újabb 6,2 milliárd forintos inkasszót tette volna a Fővárosi Közgyűlés fő témájává Karácsony Gergely főpolgármester, aki szerint ez nem az utolsó csepp, hanem már a „halálos döfés”. Budapest biztonságos működőképessége már nem fenntartható szerinte. Az ülés megkezdésekor mindenesetre a Sziget Fesztivál ügyét javasolta első napirendi pontnak. De még mielőtt nekikezdhettek volna bárminek is, a taxisok kiabáltak be, miután Radics Béla fideszes képviselő fel akart a nevükben olvasni egy levelet, de erre Karácsony Gergely nem adott lehetőséget, mivel ez a téma nem szerepelt a mai közgyűlés napirendjei között.

Miután a Tisza és a Fidesz párosa háromszor szavazta le a Sziget fesztivált rendező cég 2021-ben kötött közterület-használati szerződésének felbontását a Fővárosi Közgyűlés előtt, a főpolgármester a frakciókkal egyeztetve készített egy új áthidaló javaslatot, miszerint a fesztivál szervezői az első három évben az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezményt kapnának a közterület-foglalási díjból, cserébe olcsóbban adják a diákjegyet és szolgáltatás csomagokat vásárolnak a fővárosi önkormányzat cégeitől.

Gerendai Károlyék belementek, úgy tűnt a frakciók is támogatják.

Első hozzászólásként Barabás Richárd csalódottságának adott hangot, mivel kiderült, hogy Szentkirályi Alexandra fideszes frakcióvezető által bejelentett ezer milliárd forint nem a főváros fejlesztésére érkezik, nem a Fővárosi Közgyűlés dönt a felhasználásáról, hanem ennyiből építik meg a reptéri vasutat. Ennek szükségességét ugyanakkor nem tagadta a párbeszédes képviselő. Ezt követően kiemelte, hogy a Sziget Fesztivál értéket képvisel.

Arra is kitért, hogy Budapest nem egy fejős tehén, hanem egy büszke, szabad város.

Bujdosó Andrea a Tisza frakcióvezetője hálát adott az általuk szervezett nemzeti menet résztvevőinek. Orbán Viktort már leköszönő miniszterelnökként említette. Szentkirályi Alexandrát arra buzdította kérjen bocsánatot a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól, Nagy Feró által megsértettektől. Majd felemlegette a Belügyminisztérium eladását a korábban a Rákosrendezőt megvásárolni szándákozó arab befektetői csoportnak. De egy év múlva ilyenkor már sokkal szabadabb országban élünk, amit a Tisza kormány vezet. Komplett választási beszédet mondott.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint ennek a ciklusnak az első éve egy baromi nagy piros betűs figyelmeztetésként kerül majd be, hogy

így ne.

Eluralkodott a pártoskodás, a közgyűlés megbénította a városvezetést, a cégek törvénytelenül működnek, a közszolgáltatások elakadnak, a város csődbe ment. Az újabb sarc azt eredményezi, hogy év végére fizetésképtelenné válik Budapest, de ez itt senkit nem érdekel, csak a fényes jövő.

Szaniszló Sándor (DK) arra hívta fel a figyelmet, hogy ez nem csupán baloldali, ellenzéki polgárokat érintő kivéreztetés, ez mindenkit érint, hiszen pénz nélkül nincs közszolgáltatás. Szepesfalvy Anna (Fidesz), aki meglepő módon átvette Szentkirályi Alexandrától a Fidesz szokásos közgyűlési nyitóbeszédének elmondását, a Budapest Brand gazdálkodásáról készült jelentésre és a fővárosi cégek általuk javasolt átvilágítására terelte a szót. Reméli, most megszavazzák az erről szóló előterjesztést. (Ez cirka 800 millióba kerülne - a szerk.) Úgy vélte, hogy a városvezetés de facto gátolja a tisztánlátást. A gyermekvédelemre rákanyarodva kettős beszédről beszélt, majd arról, hogy a Fidesz szigorította a gyermekvédelmi törvényt.

Vitézy egészen máshogy látja a közgyűlés első éves működését, szerinte büszkék lehetnek az eddig elértekre. Karácsony elvonásáról szóló posztjára reagálva elítélte a kormányzati elvonásokat, Budapest kifosztását. Ugyanakkor a városvezetés válaszát nem tartotta kielégítőnek. Ezen a ponton felolvasott egy részletet a farkast kiáltó fiú meséjéből. Szerinte évek óta hallgatjuk, hogy Budapest csődbe megy, de közben 400 millióból működik a főpolgármester kommunikációs stábja, a Budapest Brand Kempinskiben bérelt parkolóhelyeket. Karácsony fejére olvasta, hogy nem sikerült tető alá hozni a pénzügyi megállapodást a kormánnyal, nem hajtotta végre a korábban kidolgozott pénzügyi válságkezelő, majd nem értette, hogy miért nincs előterjesztés a pénzügyi csőd elkerüléséről.

Ezután Karácsony felolvasta a taxisok levelét, amelyben elutasítják a taxis rendelet korábbi módosítását. Majd reagált Vitézy szavaira. – Pontosan azzal a súllyal és éllel fogalmaztak, ami akkor tényszerű volt. Most már teljes joggal arról beszélnek, hogy az évet nem tudják nullás folyószámla egyenleggel zárni, ami jogszabályellenes és lehetetlenné teszi a jövő év pénzügyi indítását. A fővárosi sztrájkbizottság azonnali összehívását kezdeményezi a fővárosi cégeknél működő szakszervezetek. Nem tudunk közgyűlési eszközökkel úrrá lenne a kialakult pénzügyi helyzeten – tette hozzá.