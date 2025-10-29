Karácsonytól hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest

Budapest;közbeszerzés;Fővárosi Közgyűlés;BKK;BuBi;Mol BuBi;

2025-10-29 07:11:00 CET

Az eddigi szolgáltatóval kötött szerződés december 23-án lejár, a közbeszerzési eljárás pedig csúszásban van.

Gond van a budapesti Bubi bérbringarendszer megújításával: az eddigi szolgáltatóval kötött szerződés december 23-án lejár, az új szereplő kiválasztására indult közbeszerzési eljárás pedig megcsúszott, ezért hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest – írja a Telex.

A portál kiemeli, az új tender ügyében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) nem is maga dönt, a kérdést felterjesztik majd a Fővárosi Közgyűlés elé.

Ha a közgyűlésnek nem tetszik a legjobb ajánlatot tevő cég, akkor még hosszabb szünetre lehet számítani, ugyanis újra kell indítani a közbeszerzési eljárást.

Az új flotta indulásának pontos időpontja és az ütemezés a szerződés aláírásának időpontjától függ. Ez a közgyűlési döntés után véglegesedhet a közbeszerzési törvény szabályainak megfelelően – közölte a BKK. A portál arra a kérdésre nem kapott választ, hogy a szerződéskötéstől számítva mennyi idő, míg feláll az új flotta.

Szerdán egyébként ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, de a Bubi ügye nem szerepel a napirenden.

A legkorábban így a következő, november végi ülésen tárgyalhat erről a testület, vagy szükség esetén egy rendkívüli közgyűlésen.

A Telex felidézi, a Bubi 3.0 beharangozásakor Walter Katalin, a BKK akkori vezérigazgatója abból indult ki, hogy ha minden jól megy augusztus végén, szeptember elején szerződni tudnak, így reményeik szerint 2026 első negyedévében indulhat az új rendszer. Ez alapján már most két hónapos csúszásban van a tender.

A gond az, hogy a Csepel Kerékpárgyártó Zrt.-vel és az informatikai rendszert üzemeltető Nextbike-kal korábban megkötött, jelenleg még érvényben levő szolgáltatási szerződés 2025. december 23-ig érvényes. A várható Bubi-hiányt csak úgy lehetne áthidalni, ha a BKK valahogy meghosszabbítaná a szerződést a szolgáltatókkal. Meg is kezdték az esetleges hosszabbításról szóló egyeztetéseket, hogy az átállás az új rendszerre a lehető legrövidebb szolgáltatásmentes időszakkal valósuljon meg. Csakhogy a portál információi szerint a jelenlegi szolgáltatóval nem éppen a legjobb a viszonya a BKK-nak, ezért a hosszabbítás minimum kétséges. A Csepel Zrt. közölte, mindent meg fog tenni azért, hogy ne maradjon közbringa nélkül Budapest.