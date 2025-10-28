Gerendai Károly: Egy hónapon belül dönteni kell a Sziget Fesztiválról, különben nem lesz

Fidesz;Gerendai Károly;Fővárosi Közgyűlés;Sziget Fesztivál;bizottsági ülés;Kádár Tamás;leszavazás;Tisza Párt;

2025-10-28 17:02:00 CET

A korábbi fő szervező, aki most megmentené a nemzetközi hírű eseményt, lehűtötte a politikusi várakozásokat. Szerinte ugyanis hiába mehetnének a diákok olcsóbban, ő nem küldheti a fellépőket, befektetőket a politikusokhoz, hogy kérjék tőlük a pénzüket.

A politikusok számára sok információ új volt, és remélem, a szerdán esedékes ülésen már ennek tudatában tudnak majd szavazni a Sziget területhasználatijának megszüntetéséről – idézte a Telex, hogy mit mondott a portál After rovatának élő podcast adásában a fővárosi pénzügyi bizottság keddi tanácskozása után, a Fővárosi Közgyűlés szerdai rendes ülése előtt. A Sziget Fesztivál alapítója, aki most megmentené a csőd szélére jutott rendezvényt, választási adok-kapoknak tudja be, hogy kedden sem született döntés a jövőről. – Ha ez még elhúzódik a következő közgyűlésig, egy hónap múlva, akkor nem lesz Sziget fesztivál” – mondta Gerendai Károly.

Amint arról lapunk is beszámolt a pénzügyi bizottság szavazásán végül 4 igen és 6 tartózkodás mellett nem kapott támogatást a felbontást is tartalmazó javaslat, amit sem a Tisza Párt, sem a Fidesz politikusai nem támogattak. Korábban szintén írtunk arról, hogy a főváros tulajdonosi bizottsága kétszer szavazta le a Sziget Fesztivál szervezőinek közterület használatra vonatkozó, 2021-ben kötött, jövőre lejáró szerződésének megszüntetését célzó előterjesztést. A Fidesz és a Tisza képviselői egyaránt hosszú távú garanciákat vártak a fesztivál megrendezésére, illetve nem tartották elfogadhatónak, hogy a főváros lemondjon évi 200 millió forint bevételről, amely a közterület-használati díjból folyt be.

Gerendai Károly elmondta, hogy ha lesz mit szervezni a 2026-os évre, akkor továbbra is a Sziget Zrt. lesz a szervező, de meg kell állapodniuk arról, hogy milyen feltételekkel veheti át a céget. Hozzátette, hogy befektetőket kell bevonni a Sziget fesztivál megmentésének érdekében, de ebben a folyamatban nagyon fontos tényező az idő. Itt az idő engem rettenetesen frusztrál, mert minden nap számít, és most már három hónap a csúszás – tette hozzá. A Sziget vezérigazgatója, Kádár Tamás elmondta, hogy november végén el kell kezdeni a jegyek értékesítését, amit Gerendai kiegészített azzal, hogy már a nyáron beszélgettek néhány fellépővel, hogy bevállalják-e a 2026-os Szigetet, de ezt csak ceruzával írták be, most nem tudják megerősíteni a válaszukat a bizonytalanság miatt. Sőt, az esélyes fellépőket már rég leköthették más, konkurens fesztiválok.

A diákkedvezményekkel kapcsolatban az alapító kifejtette, hogy a fesztivál csődbe ment. – Olyan veszteséget termelt, hogy egy nagyon gazdag befektető is úgy döntött, hogy nem éri meg neki emlékeztetett Gerendai Károly, a döntéshozók tétovaságáról pedig határozott véleményt mondott: „A politikus logikája arról szól, hogy ő intézte el, hogy olcsóbban jöjjenek a diákok, de én meg nem mondhatom el a fellépőknek, befektetőknek, hogy azt a pénzt, ami nektek járna, kérjétek el a politikusoktól.”