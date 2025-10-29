A Magyar Nemzet sajtótörténeti ügyben elítélt egykori főszerkesztője lett az erdélyi fideszes médiacég új vezetője

Románia;Erdély;Mediaworks;kesma;

2025-10-29 10:39:00 CET

A mindössze egy nap alatt lezajlott változásról a dolgozókat levélben tájékoztatták.

Lemondott a romániai magyar sajtó nagy részét tömörítő Erdélyi Médiatér Egyesület elnöke, és ugyanaznap felvételét kérte a szervezetbe egy anyaországi férfi, akit még aznap az új elnökké választottak. A villámgyors változásról levélben értesítették a médiacsoport dolgozóit – tudta meg a Magyar Hang.

A lap szerint az új vezető Toót-Holló Tamás, aki 2020-tól a Magyar Nemzet főszerkesztője volt, ebbéli minőségében őt és a Zummer Fülöp álnéven publikáló Szikszai Pétert a bíróság jogerősen bűnösnek találta becsületsértés miatt a Párbeszéd parlamenti képviselőjéről, Szabó Tímeáról írt lejárató hangvételű publicisztika után. Ez – fűzhetjük hozzá – sajtótörténeti ügy volt, a Magyar Nemzet úgy sértette meg az ellenzéki politikus emberi méltóságát, hogy a bíróság a magyar sajtó történetében először egy írás teljes, végleges eltávolítására kötelezett egy lapot. Szabó Tímea ügyben indított büntető- és polgári peres eljárást is megnyerte.

2023 tavaszán Toót-Holló Tamást leváltották a főszerkesztői pozícióból, ezután a a Mediaworks kulturális divíziójának igazgatója lett. A kormánypárti újságírókat tömörítő Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnökének bemutatkozó interjúja már a cím alapján is jelzi, mi a legfontosabb célja a kormány által bőkezűen támogatott szervezetnek: „Szolidaritásunkról biztosítjuk a fősodratú euroatlanti liberalizmus nevében megtámadott kollégáinkat”.

A Magyar Hang felidézi, az Erdélyi Médiatér Egyesület már legalább 11 milliárd forintnyi anyaországi közpénzt kapott – ebből előbb felvásároltak több magyar nyelvű napi- és hetilapot, négy rádiót, egy helyi televíziót és tucatnyi internetes kiadványt Romániában, majd 2022 végén pénzhiányra hivatkozva bezárták az összes nyomtatott lapot. Aztán – ahogy újra megnyíltak a budapesti pénzcsapok – újraindították a havilapként működő Nőileget, újra megvásárolták az általuk bezárt, majd hasonló néven újraalakult Heti Hirdetőt/Heti Hírmondót, és a portfólió része lett az anyaországi Kesmától átvett Bihari Napló napilap is, amiből időközben hetilapot csináltak.