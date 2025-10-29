Az Egyesült Államok visszavonta a Donald Trumpot bíráló, Nobel-díjas nigériai író vízumát

Nigéria;Egyesült Államok;Nobel-díj;Donald Trump;Wole Soyinka;

2025-10-29 12:34:00 CET

Wole Soyinka biztosította a konzulátust arról, hogy nagyon elégedett a döntéssel.

A Trump-adminisztráció visszavonta a Nobel-díjas nigériai író, Wole Soyinka vízumát – írja az író erről szóló bejelentése alapján a The Guardian.

Wole Soyinka – aki 1986-ban nyerte el az irodalmi Nobel-díjat – a döntéssel kapcsolatban egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, „biztosítani szeretném a konzulátust…nagyon elégedett vagyok a vízumom visszavonásával”.

Az amerikai lépéshez az író szerint hozzájárulhatott, hogy korábban Idi Amin ugandai diktátorhoz hasonlította Donald Trumpot. Soyinka egyébként állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezett az Egyesült Államokban, de Donald Trump 2016-os megválasztása után megsemmisítette a zöldkártyáját.

A döntést egyébként azzal indokolták, hogy az amerikai külügyminisztérium szabályai alapján egy nem bevándorló vízum bármikor visszavonható.