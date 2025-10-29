A kenyai légitársaság vezetője szerint jó állapotban volt a gép, ami kedd reggel zuhant le magyar turistákkal a fedélzetén

Kenya;kisrepülő;repülőgép-szerencsétlenség;repülőbaleset;

2025-10-29 10:02:00 CET

John Cleave azt is közölte, repülésre alkalmas volt az időjárás, és a pilóta is tapasztalt szakembernek számított.

A baleset 10 perccel a felszállás után történt, egy dombos területbe csapódott a gép – mondta a Mombasa Air Safari elnöke, John Cleave az RTL Híradó megkeresésére. Hozzátette, repülésre alkalmas volt az időjárás, a gép is jó állapotban volt, gyakran használták és rendszeresen ellenőrizték a műszaki állapotát.

Mint ismert, kedd reggel 8 óra 35 perc körül Kenyában, Kwale megye óceánparti részén lezuhant a Mombasa Air Safari kisrepülőgépe. A 5Y-CCA lajstromjelű Cessna 208B Grand Caravan az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után nem sokkal a repülőtértől mintegy 40 kilométerre lévő erdős területen lezuhant és kigyulladt. A tragédiát a fedélzeten tartózkodó 11 ember – nyolc magyar és két német állampolgár, illetve a kenyai pilóta – mindegyike életét vesztette. A halálos áldozatok között két magyar kiskorú is van.

A Mombasa Air Safari elnöke a pilótáról a csatornának azt mondta, tapasztalt szakembernek számított, jól ismerte az útvonalat és magát a gépet is, amit a tragédia idején vezetett.

A The Star kenyai lap szemtanúkra hivatkozva arról írt, hogy a baleset idején zuhogott az eső a megyében, ami jelentősen ronthatta a látási viszonyokat.

A tragédia körülményeinek tisztázása érdekében a kenyai kormány független szakértőkből álló vizsgálóbizottságot állított fel.