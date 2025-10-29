Gyermekkórházat támadtak az oroszok Ukrajnában, sokan megsérültek

Oroszország;Ukrajna;gyerekkórház;orosz-ukrán háború;Herszon;

2025-10-29 16:32:00 CET

Szerda délelőtt a dél-ukrajnai Herszon város gyerekkórházára mértek tüzérségi csapást az orosz erők. A támadásban kilenc ember sebesült meg, köztük négy gyerek és három egészségügyi dolgozó. A háborús bűncselekmény miatt nyomozás indult.

Az orosz megszálló hadsereg csapást mért szerdán a dél-ukrajnai Herszon város gyerekkórházára. A sérültek pontos számát még pontosítják, de az előzetes adatok szerint a támadás következtében kilenc ember sebesült meg, köztük négy gyerek és három egészségügyi dolgozó – közölte a megyei ukrán ügyészi hivatal.

Az ügyészség tájékoztatása szerint helyi idő szerint körülbelül 9 óra 20 perckor az orosz csapatok tüzérségi tüzet nyitottak a gyerekkórházra, ahol akkor az orvosokon és a beteg gyerekeken kívül szülők is tartózkodtak. A kórház épülete súlyosan megrongálódott, és a lökéshullám a környező építményekben is kárt tett.

Az ügyészek és a nyomozók most rögzítik a támadás következményeit, és bizonyítékokat gyűjtenek Oroszország újabb háborús bűncselekményéről. „A polgári létesítmények, különösen az egészségügyi intézmények elleni támadások súlyosan sértik a nemzetközi humanitárius jogot” – hangsúlyozta a sajtószolgálat. A háborús bűncselekmény miatt nyomozás indult.

A herszoni katonai közigazgatás tájékoztatása szerint az orosz csapatok a Dnyeper folyó általuk megszállt bal partja felől lőtték a kórházépületet. Olekszandr Prokugyin megyei kormányzó videófelvételt tett közzé a Telegramon a szétlőtt kórházról.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország 126 drónnal támadta az éjjel Ukrajnát, ebből a légvédelem 93 drónt tudott megsemmisíteni. Tíz helyszínen azonban 32 csapásmérő drón becsapódását rögzítették. Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy szerdára virradóan Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre a megye polgári infrastruktúrája ellen. Egy energetikai szakember megsebesült, és jelenleg csaknem 27 ezer család van áram áram nélkül – tette hozzá.