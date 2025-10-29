Mintegy nyolcszáz katonát von ki az Egyesült Államok Romániából

Románia;NATO;Egyesült Államok;katonák;

2025-10-29 14:13:00 CET

Körülbelül ezren ugyanakkor így is maradnak az országban.

Az Egyesült Államok részben kivonja katonáit – összesen mintegy nyolcszáz katonát – Romániából, a Mihail Kogălniceanu légibázison szolgáló amerikai egységek tervezett váltását leállítják – írja a román védelmi minisztérium közlése alapján a Transtelex.

A tárca szerint a lépés az amerikai haderő globális átszervezésének része,

Romániában ugyanakkor továbbra is mintegy ezer amerikai katona marad állomásozni.

A portál a G4Media beszámolója alapján kiemeli, Románia és a NATO-szövetségesek hivatalosan is értesítést kaptak az Egyesült Államok európai katonai jelenlétének átalakításáról. Ennek részeként az USA megszünteti egy, több kelet-európai országban szolgáló időszakos brigád rotációját, amelynek részei Romániában, a Fekete-tenger partján működő Mihail Kogălniceanu bázison is teljesítettek szolgálatot.

A védelmi miniszter szerint

a lépés várható volt, és az amerikai adminisztráció új prioritásainak eredménye, amelyekről már februárban jeleztek Washingtonból.

A döntés hátterében az áll, hogy a NATO az elmúlt években önállóan is megerősítette jelenlétét a keleti szárnyon, így az Egyesült Államok most a globális erőegyensúly újraosztására készül.

Tavasszal az NBC News számolt be először arról, hogy a Pentagon akár tízezer katona kivonását is mérlegeli Kelet-Európából, köztük Romániából. Akkor a román védelmi minisztérium azt közölte: Bukarest nem kapott hivatalos tájékoztatást, és a stratégiai partnerség változatlanul érvényben van.