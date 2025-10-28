Ukránellenes szövetség létrehozásán dolgozik az Orbán-kormány Csehországgal és Szlovákiával közösen

Csehország;Robert Fico;Magyarország;Szlovákia;Lengyelország;Ukrajna;visegrádi négyek;V4-ek;V4;Andrej Babis;Orbán Balázs;

2025-10-28 11:54:00 CET

Orbán Balázs szerint a V4-ek újjáépítése folyamatban van. Úgy tűnik azonban, hogy az új visegrádi szövetségnek három, nem pedig négy tagja lenne, Lengyelország kimaradhat.

Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit Brüsszelben, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Európai Unióban, hogy megállítsa Brüsszel Ukrajna-politikáját – jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Politico hírportálnak adott, kedden megjelent nyilatkozatában.

Mint mondta, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal – akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat –, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcstalálkozója előtt, ami magában foglalná az előzetes egyeztetéseket is.

Amikor arról kérdezték, hogy elképzelhető-e, hogy egy háborúellenes szövetség egységes frontként működjön az EU-tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanácsban, Orbán Balázs azt válaszolta: „Meg fog valósulni, és egyre láthatóbbá válik.”

Szerinte a visegrádi négyek (V4) csoportosulás a migrációs válság idején nagyon jól működött. „Így tudtunk akkor ellenállni” – fejtette ki, hozzátéve, hogy Magyarország brüsszeli politikai szövetségépítési törekvései nem korlátozódnak az Európai Tanácsra. Ezzel összefüggésben Orbán Balázs megemlítette, hogy az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért frakció esetlegesen bővítheti partnerségeit az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) frakciókkal, valamint „néhány baloldali csoporttal”.

A politikai igazgató szerint szerint a fősodorbeli pártok – például az Európai Néppárt – előbb-utóbb Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen fordulhatnak, ami szétzúzhatja a centrista többséget, amely korábban támogatta az ő újraválasztását. Orbán Balázs aláhúzta:

„A V4 újjáépítése folyamatban van. A harmadik legnagyobb európai parlamenti frakció vagyunk. Van egy kutatóintézeti hálózatunk, amely széles körben jelen van itt, Brüsszelben, és van egy transzatlanti lába is. És minden témában partnereket, szövetségeseket keresünk.”

Az új visegrádi szövetségnek azonban három, nem pedig négy tagja lenne. Mint arra a brüsszeli lap felhívja a figyelmet, Lengyelország jelenlegi jobboldali miniszterelnöke, Donald Tusk ugyanis határozottan Ukrajna-párti, és nem valószínű, hogy bármilyen szövetségre lépne Orbánnal.

A közelgő magyarországi választások kampányáról szóló kérdésre a politikai igazgató azt mondta „kemény lesz, mint mindig”, hozzátéve, hogy Brüsszel szervezett, összehangolt kísérletet folytat a magyar kormány eltávolítására, akik szerinte az ellenzéket támogatja politikailag.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja-e Várhelyi Olivér egészségügyért felelős uniós biztost – akit sajtójelentések szerint kémek toborzásával vádolnak az EU-intézményekben, még korábbi diplomáciai tevékenysége idején – Orbán Balázs azt mondta: „Várhelyi nagyszerű munkát végez.” Hozzátette:

„Ezek csak olyan ügyek, amelyeket arra használnak, hogy Magyarországot úgy állítsák be, mint egy olyan országot, amely nem hű az intézményekhez. Mi azonban bent akarunk maradni, mert a klub tagjai vagyunk.”

Mint arról beszámoltunk, a Direkt36 oknyomozó portál leplezte le nemrégiben, hogy az EU-hoz delegált magyar diplomaták közül 2012 és 2018 között többen is kémtevékenységet folytathattak az Információs Hivatal, vagyis a magyar hírszerzés megbízásából: az Európai Bizottságnál dolgozó magyar tisztviselőktől próbáltak információkat szerezni, s egyik célpontjuk a magyar korrupciós ügyeket vizsgáló OLAF volt. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy az ügyben belső vizsgálat zajlik, de operatív okokból ez a folyamat bizalmas, ezért a részletekről nem számolt be, illetve azt is közölte: aggályaikat minden szinten fel fogják vetni a magyar kormány előtt is.