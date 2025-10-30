Orbán Viktor jövő pénteken találkozik Donald Trumppal

kormányinfó;

Orbán Viktor 2025. november 7 -én Donald Trump vendége lesz a Fehér Házban. Energetikai, hadiipari, gazdasági, pénzügyi együttműködésről szóló megállapodások is születni fognak, ezek részben kitárgyaltak, részben zajlik még az egyeztetés. Az ezzel kapcsolatos bejelentéseket a helyszínen meg fogják tenni, a találkozónak lesz sajtónyilvános része.

Nagyon fontos Magyarország és egész Európa számára, hogy a miniszterelnök, és elsősorban az amerikai elnök sikerrel járjon. A találkozás arra is lehetőséget ad, hogy eszmét cseréljenek a béke lehetséges kimeneteléről. Örülnek, hogy a békecsúccsal kapcsolatban nincs vita arról, hogy a helyszín Budapest lesz. A washingtoni találkozó kiemelt fontosságú.