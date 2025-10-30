Még négy hónap árrésstop

Orbán-kormány;

2025-10-30 08:12:00 CET

Az Orbán-kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentés fenntartásáról, 2026. február 28-ig meghosszabbították - jelentette be Gulyás Gergely, hozzátéve, az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét is csökkenti Magyarországon. Döntöttek arról is, hogy az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést 14 termékkörrel kibővítik. A SZÉP kártyákon megmaradt vagy oda átutalt összegek felhasználását 2025 december 1. és 2026. április 30. között hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználhatóvá teszik.