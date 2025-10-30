Gulyás Gergely szerint a nemzeti konzultáció mögött nincs kormányzati, csak fideszes pénz

kormányinfó;

2025-10-30 08:35:00 CET

Arról, hogy Magyar Péter feljelentette Orbán Balázst a hamis AI-videó miatt, és elfogadhatónak tartja-e az Orbán-kormány azt a hazugságkampányt, Gulyás Gergely azt mondta: – Félreértés. Magyar Péter saját magát tudja feljelenteni. Tavaly novemberi bejegyzésében az AI segítségével a miniszterelnök szájába adott olyan mondatokat, ami soha nem volt fideszes álláspont.

Szerinte annyi történt, hogy Orbán Balázs a Tisza Párt szakértőinek mondatatait Magyar Péter „mondataiként tette föl”, és ezek után „a sajtónak azon része, amely azért ír újságot, hogy kormányváltás legyen”, morális felháborodást színlel. Amikor a hvg szembesítette, hogy például Simonovits Andrást a Tisza szakértőjeként tüntetik fel, holott csak a párt egy fórumán vett részt, a miniszter megismételte, kettős mércét lát, és újra Magyar Péterre kezdett mutogatni.

Arra a felvetésre, hogy pénzkidobás-e a nemzeti konzultáció, miután megcáfolt valótlanságokat tartalmaz, miszerint a Tisza adót emelne, azt felelte: – Volt egy per arról, hogy a Tisza Párt adót akar emelni, ők indítottak pert, a bíróság ezt elutasította. Nyilvánosságra került egy szakértői anyag, amit a Tisza gazdasági szakértője készített, egyértelműen többkulcsos adóról és adóemelésről szól. Felidézte Tarr Zoltán elhíresült mondatait is, azt állítva, hogy többkulcsos adót szeretne a Tisza, miközben a kormány az egykulcsosat szeretné, mert az jobb. Azt ígérte, pontosan elszámolnak a mostani nemzeti konzultációval, ahogy a korábbiakkal is. Arra a kérdésre válaszolva, ki fedezi a háborúellenes aláírásgyűjtés költségeit, a Fidesz vagy az Orbán-kormány, Gulyás Gergely azt válaszolta, nem tud róla, hogy ebben lenne kormányzati forrás, hirdetés.