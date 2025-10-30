Az Orbán-kormány nem tárgyalt sorkatonai szolgálatról

kormányinfó;

2025-10-30 09:23:00 CET

Gulyás Gergely a TV2 kérdésére közölte, Orbán Viktor a kormányülésen beszámolt olaszországi látogatásáról. A Szentszék - ahogy Ferenc pápa alatt - XIV. Leó pápa alatt is nyitott arra, hogy elősegítse a törekvéseket, melyek a lehető leghamarabb békét hoznak Ukrajnában, ez is a beszélgetések fontos része volt. Reméli, a vitathatatlan tekintély, ami a mindenkori pápát megilleti elegendő lesz, hogy a Szentszék is aktívan vegyen részt a béketermtéshez szükséges diplomáciai tevékenységben.

Másik kérdésre közölte: nincs sorkatonai szolgálat Magyarországon, ezen változtatni akaró javaslat kormányzati oldalról eddig nem érkezett. Az Orbán-kormány ilyet nem tárgyalt, ilyen javaslat nem is merült fel.