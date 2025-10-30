Gulyás Gergely a tűzről a Dunai Finomítóban: Hogy nagyon sok felbujtó volt, az biztos

kormányinfó;

2025-10-30 09:28:00 CET

Egy másik kérdésre közölte, a százhalombattai olajfinomítóban történt robbanást azért is kell alaposan kivizsgálni, mert nem tudni, volt-e elkövetés, de „hogy nagyon sok felbujtó volt, az biztos”, beleértve a lengyel külügyminisztert is.

Ugyanebben az időszakban ráadásul más események is történtek. Fontos, hogy mindenre kiterjedő nyomozást folytassanak a magyar hatóságok, ha van szándékosságra utaló jel, azt nyilvánosságra fogják hozni - jelentette ki.