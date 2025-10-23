Oroszország;Szijjártó Péter;Radoslaw Sikorski;Barátság kőolajvezeték;

2025-10-23 08:29:00 CEST

Válaszul Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő Oszama bin Ladenhez hasonlította Radosław Sikorskit.

„Oszama bin Sikorski szemszögéből milyen más polgári infrastruktúrát kellene még elpusztítani?” - tette fel a kérdést Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.

Marija Zaharova azt kommentálta eképpen, hogy a lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski korábban reményét fejezte ki, hogy az ukrán drónflottaparancsnoka, az ungvári magyar Robert Brovdi - akit az Orbán-kormány kitiltott Magyarországról, illetve hivatalosan az egész schengeni övezetből - ki tudja iktatni a Barátság kőolajvezetéket.

Mindennek az az előzménye, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azt állította, hogy a lengyel bíróság „Donald Tusk parancsára” tagadta meg az Északi Áramlat 2 gázvezetéket felrobbantó „terrorista” kiadatását. Ezt azzal kapcsolatban említette, hogy a lengyel külügyminiszter közölte, „nem garantálja”, hogy a bíróság nem utasítja arra a lengyel kormányt, hogy vegye őrizetbe a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa alatt álló Vlagyimir Putyin orosz elnököt, amennyiben az Lengyelország légterén keresztül akarna a tervezett (és egyelőre elnapolt) budapesti csúcstalálkozóra utazni, hogy Donald Trumppal tárgyaljon.

Radosław Sikorski erre aztán úgy reagált: „Büszke vagyok a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy egy megszállót szabotálni nem bűncselekmény. Mindemellett remélem, hogy bátor honfitársadnak, Magyar őrnagynak (Robert Brovdi - a szerk.) végre sikerül tönkretennie a Vlagyimir Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és hogy Horvátországon keresztül fogtok kőolajhoz jutni” - írta az X-en a lengyel külügyminiszter.