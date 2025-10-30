Gerendai Károly;Karácsony Gergely;Sziget Fesztivál;Magyar Péter;

Sziget Fesztivál: Magyar Péter megállapodott Gerendai Károllyal

Igenis lehetett olyan megoldást találni, hogy a főváros a közpénzek gondos gazdájaként járjon el és a Sziget Fesztivál továbbra is az egyik legsikeresebb magyar kulturális és zenei rendezvény legyen – közölte a Tisza Párt elnöke. Karácsony Gergely örül, hogy mindenkinek megjött az esze. 

„Gerendai Károllyal abban maradtunk, hogy jövőre találkozunk a Sziget Fesztiválon” – közölte Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke bejegyzéséhez egy fotót is posztolt a Sziget alapítójával, aki arra vállalkozott, hogy megpróbálja megmenteni a fesztivált. Az eredetileg javasolt 2035-ös visszafizetési határidő helyett a Fesztivál az alábbi bontásban fizeti vissza a fővárostól kapott díjkedvezményt: 2028-ban 33 százalék, 2029-ben 33 százalék, 2030-ban a fennmaradó részt – fejtette ki Magyar Péter.

Hozzátette, minden magyar fiatal részesül majd diákkedvezményben, aki kiváltja a BudapestGO-t. „Igenis lehetett olyan megoldást találni, hogy a főváros a közpénzek gondos gazdájaként járjon el és a Sziget Fesztivál továbbra is az egyik legsikeresebb magyar kulturális és zenei rendezvény legyen” – zárta posztját.

Mindez azért érdekes, mert két órával korábban, csütörtök reggel a Tisza Párt elnöke még arról posztolt, hogy az egész ügy egy „szándékosan keltett műbalhé”, amellyel el akarták terelni a figyelmet arról, hogy a főváros a Fidesz, a DK, a Kutya Párt és Karácsony Gergely szavazataival 24 milliárd forint további hitelt vesz fel, amivel szerinte Tiborcz István és az Orbán-család üzleti érdekeit támogatják.

Tény, bejegyzése végén már belengette, hogy „Sziget Fesztivál nyilvánvalóan lesz”, azonban ekkor még nem fejtette ki, pontosan mit értett ezalatt. A 444 információi szerint a megállapodás nem is hasonlít arra, amivel tegnap a Tisza-frakció igyekezett módosítgatni a főpolgármester által benyújtott javaslatot, de Karácsony Gergely hamarosan ismerteti a részleteket. „Örülök, hogy mindenkinek megjött az esze. Jobb később, mint soha” – egyelőre csak ezt írta a főpolgármester nem sokkal Magyar Péter bejelentése után a Facebook-oldalán. 

Mint arról beszámoltunk, szerdán nem szavazták meg a Fővárosi Közgyűlésben a Sziget Fesztivál megmentéséhez szükséges javaslatot. A szavazás előtt Bujdosó Andrea újabb rövid egyeztetést javasolt a Sziget Fesztiválról annak reményében, sikerül átnyomniuk a többieken a Tisza feltételeit, miszerint akkor szüntetik meg közös megegyezéssel a jelenlegi közterület használati szerződést, ha az így kieső bevételt a Városkommunikációs Iroda büdzséjéből fedezik, a frakciókat bevonják az új megállapodás kidolgozásába, a 3 évre szóló díjkedvezményeket a szervező később megfizeti, illetve a Tisza-kormány nevében vállalta, hogy állami támogatást kap a rendezvény. 

Ugyanakkor az elhúzódó egyeztetés is kevésnek bizonyult az egyezséghez: a Tisza javaslatát nem szavazta meg a Párbeszéd, az MSZP és a DK, a Fidesz és a Kutyapárt tartózkodott. Karácsony Gergely eredeti javaslatát ellenben megszavazta a Párbeszéd, a DK, az MSZP, a Kutyapárt és a Podmaniczky Mozgalom 13 igennel, de a Fidesz és a Tisza tartózkodott, így egyikhez sem volt meg a szükséges többség. Ilyenformán a közterület használati szerződést nem szüntetik meg, amivel úgy tűnt, hogy végleg meghiúsul a Sziget jövő évi megrendezése. 

