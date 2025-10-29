„Legyen Tisza-Sziget Fesztivál, Ruszin-Szendi Romulusz legyen a biztonsági főnök, csak Szentkirályi ásványvizet lehessen vásárolni”

Budapest;Gerendai Károly;Fővárosi Közgyűlés;Sziget Fesztivál;

2025-10-29 11:57:00 CET

Meghökkentő Sziget-vita a közpénz elengedéstől a Vöröshadsereg tánckaráig

Az októberi közgyűlés első napirendi pontjaként a Sziget Fesztivál ügye került terítékre. Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottakat felidézve elmondta, hogy a Sziget Fesztivál a főváros által biztosított terület után szedett közterület-használati díjak, a turisztikai, vendéglátóipari vállalkozások helyi iparűzési adója révén jelentős bevételt biztosítanak az önkormányzatnak, amit tovább növel a BKV és a fürdők radikálisan megnövekedő forgalma. Az elmúlt három évben 1 milliárd forintot fizetett a fővárosi önkormányzatnak különböző jogcímeken, de évi 200 millió forint plusz iparűzési bevétele is keletkezett ebből a városnak. A GKI mindent összevetve évi 32,4 milliárdos bevételkieséssel számol, ha nem lesz fesztivál. (Ez persze korántsem a főváros érkező bevétel, hiszen a java adó.) Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fesztiválozók fele magyar.

Gál József a Podmaniczky Mozgalom képviselőjeként azt javasolta, hogy a Városkommunikációs Iroda személyi és dologi kiadásait csökkentsék annyival, amennyi a Sziget támogatásához szükséges közterület használat díj elengedésével veszítenének.

Baranyi Krisztina a Kutyapárt frakciójának nevében azzal érvelt, hogy a Sziget Fesztivál megmentésére vállalkozó Gerendai Károly a keddi bizottsági ülésen részletesen ismertette a fesztivál eddigi eredményeit, számait. De mint mondta: ez sem hatotta meg a Tisza és a Fidesz képviselőit, akik nem támogatták a közterület használati megállapodás megszüntetését. Mindezt látva a Kutyapárt benyújtott egy módosítót:

a Sziget Fesztivál neve legyen “Tisza Sziget Fesztivál”, Ruszin-Szendi Romulusz legyen a biztonsági főnök, a Sziget körül a Tisza folyjon, ne a Duna; legyenek a Szigeten analóg sátrak a digitális polgári köröknek, Nagy Feró és a Vörös Hadsereg ének-, és tánckara legyen a headliner. Ezenfelül csak Szentkirályi ásványvizet lehessen vásárolni a fesztiválon és csak készpénzzel és Erzsébet utalvánnyal lehessen fizetni.

Vitézy felhívta a figyelmet, hogy a Sziget hozományaként jelentkező bevétel növekedés nehezen tetten érhető, hiszen az áfa, az idegenfogalmi adó nem ide folyik be, de a szolidaritási hozzájárulás révén az iparűzési adóbevétel jó részét is elvonják. De ettől függetlenül támogatják a folytatást, csupán azt a feltételt szabták, hogy a budapesti diákok 50 százalékos kedvezményt kapjanak a heti bérletárból.

Tüttő Kata (MSZP) hangsúlyozta, hogy támogatja a Sziget Fesztivál kérését a szerződés megszüntetésére. Mint mondta, addig húzzák a döntéshozatalt, hogy esély sem lesz a fesztivál megmentésére. Fontosnak tartana némi bizalmat szavazni.

Bujdosó Andrea (Tisza) újfent elismételte, hogy mennyire fontos nekik a Sziget, ezt mondta azelőtt is, hogy nem szavazták meg az erre vonatkozó előterjesztést. Nem érti, miért nem a hatályos szerződés keretében szervezik meg a fesztivált jövőre. Főként, ha megveszi a jelenlegi szervező céget. Ezzel párhuzamosan elkezdődhet a tárgyalás a következő időszakra vonatkozó megállapodásról. Gerendai Károly nem tudott semmiféle garanciát adni arra, hogy meg tudja venni a céget és jövőre meg tudja szervezni a következő fesztivált. A szerződés felbontása esetén lemondana a város a 200 millióról, amelynek esetében felmerül a hűtlen kezelés vádja. Úgy vélik, hogy a cég kérje kormánytól kérjen erre támogatást. Kiss Ambrus szerint a Tisza olyan feltételhez köti a megegyezést, ami nem tőlük függ, ráadásul időben is nagyon széthúzná a döntéshozatalt.

Déri Tibor nem értette mi ebben a veszély, hiszen a szervezők a negyedik évtől visszatérítenék azt a díjat, amitől esetleg jövőre elesne a főváros. Másrészt a Tisza attól a kormánytól várna segítséget, amelyik inkább elvesz a fővárostól, mintsem adna. Még aláírt támogatási szerződéseket sem teljesíti. Miért tenne bármit a Sziget megmentéséért? Garanciák szerinte nem adhatóak, hiszen jöhet egy világjárvány is, vagy bármi szervezőktől független esemény.

A Tisza előterjesztését elegáns hárításnak nevezte, vagy egyszerű színi előadásnak, ahol a függöny mögött nincs semmi.

Baranyi felolvasott egy részletet egy korábbi jegyzőkönyvből, amikor a Tisza azon sajnálkozott, hogy a zenei fesztiválok nem kapnak fővárosi támogatást, majd benyújtottak egy javaslatot, amelynek révén végül egy általuk támogatott szakmai rendezvény kapott 30 millió forint támogatást. Akkor most miért ne támogathatná a főváros a nagy múltú Sziget Fesztivált?

Kiss Ambrus felhívta a figyelmet, hogy a Gyereksziget is része ennek a csomagnak, így erről is döntenek a képviselők. A másik az aranyrészvény vásárlásra vonatkoző Tisza-felvetés, aminek kapcsán kételyének adott hangot, hogy egy 17 milliárdos zenei üzletbe beszálljon a Fővárosi Önkormányzat. Ez egy tisztán hatósági ügy, nem kell ezt olyan feladatokra kiterjeszteni, amiben semmilyen kompetenciája nincs a fővárosnak.

Radics Béla (Fidesz) szerint egy amerikai befektetőnek nem engedhetnek el 200 milliós kötelezettséget, mert "a Fidesz következetesen kiáll a felelős közpénzköltésért".

Bujdosó elgondolkodott, hogyan lehet megoldani a helyzetet. Arra jutott, hogy a Tisza-kormány nevében ígéretet tesz arra, hogy ki fogják fizetni ezt pénzt a fővárosnak a fesztivál támogatásaként.

Ekkor Gerendai Károly állt a pulpitusra.

Rögtön leszögezte: jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget fesztivál, az a cég ugyanis amelyik eddig szervezte, már bejelentette, hogy nem rendezi.

Ezt a közterület-használati díjat legfeljebb per útján lehet behajtani. A döntés ma arról szól, hogy esélyt adjanak arra, hogy legyen fesztivál. Másrészt kiemelte: az időtényező nagyon fontos. A fellépőket már le kellett volna kötni, a jegyeket már árusítani kellene. A kormányra várni felesleges, hiszen nem is szereplői a jelen helyzetnek. Újra elmondta: nem tudnak újabb 30 napot várni a döntésre. Nem értette a főváros befolyásszerzésére vonatkozó javaslatot, hiszen egyelőre 2-3 milliárdos kockázat a Sziget rendezése. A Fidesz-alapító csak annyit tud vállalni, hogy megpróbál befektetőket toborozni. A Gyereksziget is elmarad, ha Sziget-fesztivál. Ha nincs egyetértés a város frakciói között, akkor ő tisztességgel visszalép az ügytől. Sajnálná, ha kampány témaként elvérezne ez az ügy.