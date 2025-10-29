Nem szavazták meg a Fővárosi Közgyűlésben a Sziget Fesztivál megmentéséhez szükséges javaslatot

A szavazás előtt Bujdosó Andrea újabb rövid egyeztetést javasolt a Sziget Fesztiválról annak reményében, sikerül átnyomniuk a többieken a Tisza feltételeit, miszerint akkor szüntetik meg közös megegyezéssel a jelenlegi közterület használati szerződést, ha az így kieső bevételt a Városkommunikációs Iroda büdzséjéből fedezik, a frakciókat bevonják az új megállapodás kidolgozásába, a 3 évre szóló díjkedvezményeket a szervező később megfizeti, illetve a Tisza-kormány nevében vállalta, hogy állami támogatást kap a rendezvény. Karácsony Gergely nagyon kelletlenül belement.„Legyen Tisza-Sziget Fesztivál, Ruszin-Szendi Romulusz legyen a biztonsági főnök, csak Szentkirályi ásványvizet lehessen vásárolni”
Az is okozott némi fejtörést, hogy a rengeteg módosítóval széttrollkodott előterjesztésekben akkor miről is szavaznak. Több javaslatot visszavontak, másutt a szavazás sorrendje módosult. Ha eddig nem lett volna káosz, akkor itt már kezdett belecsúszni a közgyűlés.
De az elhúzódó egyeztetés is kevésnek bizonyult az egyezséghez. A Tisza javaslatát nem szavazta meg a Párbeszéd, az MSZP és a DK, a Fidesz és a Kutyapárt tartózkodott.
Karácsony Gergely eredeti javaslatát megszavazta a Pábeszéd, a DK, az MSZP, a Kutyapárt és a Podmaniczky Mozgalom 13 igennel, de a Fidesz és a Tisza tartózkodott, így egyikhez sem volt meg a szükséges többség.
Ilyenformán a közterület használati szerződést nem szüntetik meg, így nincs esély a Sziget jövő évi megrendezésére.Gerendai Károly: Egy hónapon belül dönteni kell a Sziget Fesztiválról, különben nem lesz
Meglepő módon átment viszont
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. szakbizottsági ülésen nem támogatott hitelfelvételi javaslata, amelyben végül csak kiegészítő pontként került bele a Vitézy Dávid által kért megtérülési számítás.
Megszavazták a nagyobb fővárosi önkormányzati cégek várhatóan sok százmillióba kerülő átvilágítását, amelyet a Podmaniczky Mozgalom tagja, Gál József által vezetett eseti bizottságra bíztak.
Támogatást kapott
a lakótelepi zöldprogram, a budafoki villamos III. ütemére vonatkozó javaslat, a BKV-BKK jövő évi folyószámlahitel szerződése, a mesterséges intelligencia stratégia kidolgozása, az utastájékoztatási rendszer fejlesztése, az akadálymentesítésre vonatkozó javaslat, valamint a pirotechnikai eszközök használatának erős korlátozása.
A Bajza utcai metrómegálló viszont nem veszi fel a Navalnij emlékmű nevet, ahogy a Budapestre költözés reklámozását is leszavazta a grémium.Közgyűlési délután: alkohol, gyermekvédelem, rakpart, üres telefonfülkékÉpített négyzetméterenként 50 ezer forintot szedne be a közösségi közlekedés fejlesztésére az ingatlanfejlesztőktől Karácsony és Vitézy