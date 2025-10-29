Nem szavazták meg a Fővárosi Közgyűlésben a Sziget Fesztivál megmentéséhez szükséges javaslatot

Fővárosi Közgyűlés;Sziget Fesztivál;

2025-10-29 20:45:00 CET

Jelenleg nincs esély a megrendezésére.

A szavazás előtt Bujdosó Andrea újabb rövid egyeztetést javasolt a Sziget Fesztiválról annak reményében, sikerül átnyomniuk a többieken a Tisza feltételeit, miszerint akkor szüntetik meg közös megegyezéssel a jelenlegi közterület használati szerződést, ha az így kieső bevételt a Városkommunikációs Iroda büdzséjéből fedezik, a frakciókat bevonják az új megállapodás kidolgozásába, a 3 évre szóló díjkedvezményeket a szervező később megfizeti, illetve a Tisza-kormány nevében vállalta, hogy állami támogatást kap a rendezvény. Karácsony Gergely nagyon kelletlenül belement.

Az is okozott némi fejtörést, hogy a rengeteg módosítóval széttrollkodott előterjesztésekben akkor miről is szavaznak. Több javaslatot visszavontak, másutt a szavazás sorrendje módosult. Ha eddig nem lett volna káosz, akkor itt már kezdett belecsúszni a közgyűlés.

De az elhúzódó egyeztetés is kevésnek bizonyult az egyezséghez. A Tisza javaslatát nem szavazta meg a Párbeszéd, az MSZP és a DK, a Fidesz és a Kutyapárt tartózkodott.

Karácsony Gergely eredeti javaslatát megszavazta a Pábeszéd, a DK, az MSZP, a Kutyapárt és a Podmaniczky Mozgalom 13 igennel, de a Fidesz és a Tisza tartózkodott, így egyikhez sem volt meg a szükséges többség.

Ilyenformán a közterület használati szerződést nem szüntetik meg, így nincs esély a Sziget jövő évi megrendezésére.

Meglepő módon átment viszont

a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. szakbizottsági ülésen nem támogatott hitelfelvételi javaslata, amelyben végül csak kiegészítő pontként került bele a Vitézy Dávid által kért megtérülési számítás.

Megszavazták a nagyobb fővárosi önkormányzati cégek várhatóan sok százmillióba kerülő átvilágítását, amelyet a Podmaniczky Mozgalom tagja, Gál József által vezetett eseti bizottságra bíztak.

Támogatást kapott

a lakótelepi zöldprogram, a budafoki villamos III. ütemére vonatkozó javaslat, a BKV-BKK jövő évi folyószámlahitel szerződése, a mesterséges intelligencia stratégia kidolgozása, az utastájékoztatási rendszer fejlesztése, az akadálymentesítésre vonatkozó javaslat, valamint a pirotechnikai eszközök használatának erős korlátozása.

A Bajza utcai metrómegálló viszont nem veszi fel a Navalnij emlékmű nevet, ahogy a Budapestre költözés reklámozását is leszavazta a grémium.