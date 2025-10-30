Videófelvételen lövöldözik az orosz titkosszolgálat központjában Hilarion metropolita

lövöldözés;FSZB;ortodox egyház;Hilarion;

2025-10-30 19:24:00 CET

Aki Panyi Szabolcs szerint Semjén Zsolt segítségével kapott meglehetősen gyorsan magyar állampolgárságot.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) központjában lövöldözik a szexuális zaklatással vádolt Hilarion metropolita azon a videófelvételen, amelyet Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare újságírója tett közzé a Facebookon.

Az újságíró felidézi, hogy az orosz ortodox egyház fejének, Kirill pátriárkának a KGB-s múltja már széles körben ismert, közvetlen beosztottjainak ugyanezen tevékenysége viszont kevésbé. Az Ukrajna elleni orosz inváziót nyíltan támogató Kirill pátriárka egykori helyettese, Hilarion metropolita - aki korábban az orosz ortodox egyház külügyi kapcsolataiért felelt, később pedig annak magyarországi vezetője lett - a közzétett felvételen a KGB utódja, az FSZB lőterén lő célba pisztollyal, nem éppen egy alázatos, békét és szeretetet sugárzó egyházi vezető képét sugallva.

Panyi Szabolcs és a cseh Deník N újságírója, Lukáš Prchal szakértők megkérdezése után arra jutott, hogy a használt lőfegyver egy szabványos Makarov MP-443 „Grach” típusú pisztoly, amit az FSZB és az orosz hadsereg is használ szolgálati fegyverként. A felvétel az FSZB moszkvai főhadiszállásán, a Lubljanka téren készült, azon a helyen, ahol annak idején a KGB központja is működött. A videót átadó forrás szerint Hilarion el is dicsekedett a lövésztudásával, amelyet állítólag egy magas rangú FSZB-tábornok barátja is megdicsért. Panyi Szabolcs beszámolója szerint ugyanez a forrás azt is állította, hogy Hilarion metropolita több üzleti vállalkozásban is együttműködött ezzel a moszkvai régióban szolgáló tábornokkal.

A felvétel amúgy önmagában arra még nem bizonyíték, hogy Hilarion az FSZB tisztje, vagy ügynöke lenne, annyit viszont jelez, hogy nem kimondottan a béke emberéről van szó, illetve, hogy megvan az FSZB-s kapcsolata.

Panyi Szabolcs kitért arra is, hogy Hilarion 2022. évi budapesti érkezése után „családegyesítés” címszó alatt édesanyjával együtt meglepően gyorsan megkapta a magyar állampolgárságot. A folyamatot ismerő forrásai szerint ez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes segítségével történt, aki szoros kapcsolatot ápol a szexuális zaklatással vádolt metropolitával. Történt ez annak ellenére, hogy a videó helyszíne alapján Hilarion nemzetbiztonsági kockázatnak tűnik.

Hilarion metropolitát 2024-ben vádolta meg szexuális zaklatással és fényűző életmóddal korábbi ministránsa, George Suzuki, állításait pedig alá is támasztotta fotókkal és hangfelvételekkel. A metropolitát fegyelmi eljárás után hazarendelték, majd a csehországi Karlovy Varyba helyezték át, ahol egy orosz kémkedés segítésével vádolt pap helyét vette át. George Suzuki azóta azt is állította, hogy Hilarionnak Semjén Zsolt mellett orosz oligarchákkal is közeli kapcsolata van, továbbá, hogy miközben hivatalosan továbbra is Csehországban szolgál, meglehetősen gyakran tartózkodik Magyarországon.

A VSquare újságírójának megkeresésére sem Hilarion metropolita, sem az Orbán-kormány nem reagált.