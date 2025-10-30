Megfosztották hercegi címétől András herceget, windsori otthonát is el kell hagynia

brit királyi család;András herceg;megfosztás;Jeffrey Epstein;

2025-10-30 22:09:00 CET

Azért így is marad neki egy királyi rezidencia.

Hivatalos közleményben tudatta a Buckingham-palota, hogy András herceget, III. Károly király testvérét megfosztják minden királyi rangjától, sőt, a hercegi címtől is - számolt be a BBC.

A közlemény úgy fogalmazott: „Őfelsége ma hivatalos eljárást indított András herceg kitüntetéseinek, címeinek és méltóságainak megvonására.” A döntés értelmében András a továbbiakban hercegi címét sem használhatja, a polgári nevén kell majd szólítani. „András herceget mostantól Andrew Mountbatten Windsorként fogják emlegetni. A Royal Lodge-on kötött bérleti szerződése eddig jogi védelmet biztosított számára a további ott tartózkodáshoz. Most hivatalos értesítést küldtek a bérleti szerződés felmondásáról, és másik magánszálláshelyre költözik” - írták, vagyis Andrásak ennek értelmében windsori otthonát, a Royal Lodge-ot is el kell hagynia.

A közlemény hangsúlyozza, hogy az intézkedéseket annak ellenére is szükségesnek ítélte a Buckingham-palota, hogy András herceg továbbra is tagadja bűnösségét az ellene felhozott vádpontokban. „Őfelsége egyértelművé kívánja tenni, hogy gondolataik és legmélyebb együttérzésük a bántalmazás minden formájának áldozataival és túlélőivel voltak és vannak” - fogalmaz a bejelentés.

A döntés értelmében András hercegnek azért így is királyi birtok jár, a norfolki Sandringhamben található rezidenciába költözik. A körülötte kicsúcsosodó botrányok miatt október elején egyébként már lemondott többi királyi címéről, köztük a York hercege címről is.

Az ügy előzménye, hogy kiderült: András herceg a Royal Lodge-ban vendégül látta az elítélt szexuális ragadozó Jeffrey Epsteint, élettársát és bűntársát, Ghislaine Maxwellt, valamint a szintén szexuális bűnelkövető Harvey Weinsteint. 2006-ban, Beatrice hercegnő 18. születésnapi álarcosbálja alkalmából jártak a királyi birtokon két hónappal azt követően, hogy Jeffrey Epstein ellen egy kiskorú szexuális zaklatása miatt elfogatóparancsot adtak ki az Egyesült Államokban.

Magát András herceget személyesen is szexuális visszaéléssel vádolta meg Virginia Giuffre, aki idén áprilisban halt meg 41 éves korában. A hivatalos közlés szerint öngyilkosságot követett el. Halála után azonban megjelent még egy memoárja, melyben megismételte azokat az állításokat, miszerint tinédzserként háromszor is szexuális kapcsolatot létesített András herceggel - bár András ezeket a vádakat azóta is tagadja. Előkerült továbbá egy 2011-ből származó levelezés is, melyek arról tanúskodnak, hogy a herceg hónapokkal azt követően is kapcsolatban állt Jeffrey Epstein-nel, hogy azt állította, véget ért a barátságuk.